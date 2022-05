Η Τζόντι Φόστερ πρωταγωνίστρια στην τέταρτη σεζόν του «True Detective»

Η Τζόντι Φόστερ θα συμμετάσχει στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς του HBO «True Detective» και μάλιστα θα αναλάβει έναν από τους βασικούς ρόλους, σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety.

Όπως ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2022, ο νέος κύκλος επεισοδίων της αστυνομικής σειράς ανθολογίας, βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης ωστόσο εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είχαν επιβεβαιωθεί λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή.

Αυτό όμως που πλέον έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο τίτλος της επερχόμενης σεζόν είναι «True Detective: Night Country» και ότι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε δύο γυναίκες. Η Φόστερ θα υποδυθεί τη ντετέκτιβ Λιζ Ντάνβερς. «Όταν πέφτει η μεγάλη χειμωνιάτικη νύχτα στην Αλάσκα, οι έξι άνδρες που εργάζονται στον Ερευνητικό Σταθμό Tsalal Arctic, εξαφανίζονται χωρίς ίχνος. Για να επιλύσουν την υπόθεση, οι ντετέκτιβ Ντάνβερς και Εβάντζελιν Ναβάρο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το σκοτάδι που κουβαλούν μέσα τους και να ξεθάψουν αλήθειες που ήταν καλά κρυμμένες».

Το «True Detective» σημαοδοτεί τον πρώτο, μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο της Φόστερ ως ενήλικας. Η ηθοποιός, η οποία ήταν 12 χρονών όταν πρωταγωνίστησε στο «Taxi Driver», συμμετείχε σε σειρές όπως οι «Gunsmoke», «My Three Sons» και «Paper Moon» αλλά δεν είχε ποτέ κύριο ρόλο στη μικρή οθόνη από το 1975. Ωστόσο, η φωνή της ακούστηκε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Frasier», «The X-Files» και «The Simpsons» και έχει σκηνοθετήσει τηλεοπτικά επεισόδια στα «Orange Is The New Black», «Black Mirror» και «Tales From The Loop».

Η – βραβευμένη αλλά και υποψήφια με Όσκαρ – ηθοποιός κέρδισε για τους ρόλους της στα φιλμ «The Accused» και φυσικά, τη «Σιωπή των Αμνών». Προτάθηκε επίσης για βραβείο Emmy Σκηνοθεσίας για το «Orange Is the New Black».

To «True Detective», μια δημιουργία του Νικ Πιζολάτο, διήρκησε τρεις σεζόν, από το 2014 μέχρι το 2019. Ο τρίτος κύκλος προβλήθηκε στο HBO το 2019, με πρωταγωνιστές τους Μαχέρσαλα Άλι και Στίβεν Ντορφ.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter, το Variety