Star Wars: Ο Τζουντ Λο πρωταγωνιστής σε νέα σειρά της Disney+

Με τη μεγάλη γιορτή του Star Wars να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια, η αμερικανική κινηματογραφική και τηλεοπτική εταιρεία παραγωγής Lucasfilm ανακοίνωσε ότι ένα νέο πρότζεκτ «Star Wars» έρχεται στην πλατφόρμα Disney+.

Πρωταγωνιστής της καινούργιας τηλεοπτικής σειράς είναι ο Τζουντ Λο, ενώ παραγωγοί θα είναι οι Τζον Γουότς, Κρίστοφερ Φορντ, Τζον Φαβρό και Ντέιβ Φιλόνι. Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2023 με τον τίτλο «Star Wars: Skeleton Crew».

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw

— Star Wars (@starwars) May 26, 2022