Τίτλοι τέλους για το σόου της Έλεν ντε Τζένερις

Από το 2003 οπότε και το «Ellen DeGeneres Show» προβλήθηκε για πρώτη φορά στην αμερικανική τηλεόραση, στα σχεδόν 20 αυτά τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά σόου και η οικοδέσποινα Έλεν ντε Τζένερις μία από τις αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες των ΗΠΑ.

Μετά λοιπόν από πάνω από 3.200 επεισόδια, το «Ellen DeGeneres Show» έκανε τον κύκλο του, με την τελευταία εκπομπή του σόου να γίνεται στις 26 Μαΐου, στον αέρα του NBC.

Η τελευταία αυτή εκπομπή, όπως ήταν αναμενόμενο είχε πολλή συγκίνηση αλλά και τρεις λαμπερές καλεσμένες: την Μπίλι Άιλις, την Πινκ αλλά και την Τζένιφερ Άνιστον, που μάλιστα ήταν η πρώτη καλεσμένη που πέρασε ποτέ από το πλατό της εκπομπής.

Η αυλαία για την εκπομπή ήρθε 10 μήνες αφού υπήρξαν καταγγελίες για μείωση αμοιβών, αλλά και τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ίδια πάντως, μέσα στην τρέχουσα σεζόν, απολογήθηκε στον αέρα της εκπομπής. Η ίδια υποστήριξε πως ο επίσημος λόγος διακοπής του σόου ήταν πως ήθελε να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Η ντε Τζένερις εξήγησε μεταξύ άλλων πόσο δύσκολο ήταν για μια γκέι γυναίκα να κάνει μια εκπομπή, την εποχή που προσπαθούσε να πουλήσει το σόου: «Πριν 20 χρόνια, όταν προσπαθούσαμε να πουλήσουμε το σόου, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα λειτουργούσε. Όχι γιατί ήταν κάποιου διαφορετικού είδους σόου, αλλά γιατί εγώ ήμουν διαφορετική», τόνισε η παρουσιάστρια.

My first guest and my last❤️ #JenniferAniston pic.twitter.com/ux046U3ZOH

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 26, 2022