Έρχεται η τηλεοπτική συνέχεια του «Scrubs»; Τι απαντούν οι συντελεστές

Στο τέλος ενός πάνελ, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ τηλεόρασης ATX TV που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στο Ώστιν του Τέξας, οι ηθοποιοί και συντελεστές της αμερικανικής ιατρικής κωμικής σειράς «Scrubs» (2001-2010) αποκάλυψαν ότι θα επιθυμούσαν μια επανένωση στην οθόνη.

Μέλος του κοινού που παρακολουθούσε τη συζήτηση των συντελεστών του «Scrubs», ρώτησε με τι θα πίστευαν οι ηθοποιοί πως θα ασχολούνταν οι χαρακτήρες τους στο σήμερα. «Με ρωτάτε να γράψω το ριμέικ μπροστά σας», παρενέβη ο δημιουργός της σειράς Μπιλ Λόρενς.

Στη συνέχεια, το βασικό καστ – Ζακ Μπραφ, Ντόναλντ Φεζόν, Σάρα Τσαλκ, Τζον Κ. ΜακΓκίνλεϊ, Τζούντι Ρέγιες, Νιλ Φλιν και Λόρενς – μοιράστηκαν μερικές από τις αγαπημένες τους στιγμές κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της δημοφιλούς κωμωδίας των δικτύων NBC/ABC.

Loved seeing the #scrubs cast ⁦@ATXFestival⁩ – so fun and still great together 🙂 pic.twitter.com/bVPW1kxkzG

— Jason Traub (@Elixirvideo) June 5, 2022