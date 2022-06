«Game of Thrones»: Ο Τζον Σνόου επιστρέφει (έξω από τα σύνορα του Γουέστερος)

Οι ταγμένοι φαν του «Game of Thrones» περιμένουν το τέλος του καλοκαιριού, οπότε και στις 21 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο πρίκουελ του «Game of Thrones», το «House of the Dragon».

Και μπορεί η νέα αυτή σειρά να ταξιδεύει 200 χρόνια πίσω στο σύμπαν του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν κι όσα συνέβησαν στο «Game of Thrones», πάντως, το ΗΒΟ έχει σκοπό να αφηγηθεί στην μικρή οθόνη κι όσα ακολούθησαν τα γεγονότα της βασικής σειράς.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο βρίσκεται στα αρχικά στάδια της παραγωγής ενός spin off σίκουελ της σειράς για τον Τζον Σνόου, έναν από τους πλέον αγαπημένους χαρακτήρες του GoT.

Στον 8ο και τελευταίο κύκλο του «Game of Thrones» είχαμε αφήσει τον Τζον Σνόου στο σημείο που έμαθε πως το αληθινό του όνομα είναι Έγκον Ταργκάριεν κι άρα ήταν πιθανός κληρονόμος του Σιδηρού Θρόνου, ενώ, στο φινάλε της σεζόν απελάθηκε από το Γουέστερος, αφήνοντας έτσι πίσω την παλιά του ζωή.

Τα νέα για την νέα αυτή σειρά είναι εντυπωσιακά αν λάβει κανείς υπόψη πως στο παρελθόν, ο πρόεδρος του προγράμματος του ΗΒΟ, Κάσεϊ Μπλόις, σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter το 2019, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο κάπου σίκουελ ή spin off του ήδη υπάρχοντος σύμπαντος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Ο ίδιος ο Χάρινγκτον, πάλι, είχε παραδεχτεί πως, ο ρόλος του ως Τζον Σνόου είχε επιβαρύνει την ψυχική του υγεία και ο ίδιος οδηγήθηκε σε κλινική αποτοξίνωσης το 2019.

Πέρα, πάντως, από το σίκουελ για τον Τζον Σνόου και το πρίκουελ «House of the Dragon», άλλα 5 (!) πρότζεκτ γύρω από το σύμπαν του «Game of Thrones» βρίσκονται αυτή την στιγμή σε κάποιο στάδιο παραγωγής από το ΗΒΟ. Σε αυτά βρίσκουμε τα «The Sea of Snake», «10.000 Ships», «A Knight of the Seven Kingdoms» και την animation σειρά «The Golden Empire».

