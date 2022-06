«The Lord of the Rings» στην Amazon: Οι πρώτες εικόνες των Όρκ

Η ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς της Amazon «The Lord of the Rings: The Rings of Power» πλησιάζει και ο ιστότοπος IGN κυκλοφόρησε τις πρώτες εικόνες των Όρκ. Στη συνέχεια, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Twitter αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες με αποτέλεσμα να πυροδοτήσει συζητήσεις ανάμεσα στους θαυμαστές.

Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και διαδραματίζεται πολλά χρόνια πριν τα γεγονότα που παρακολουθήσαμε στις ταινίες The Hobbit και «The Lord of the Rings».

Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 στην πλατφόρμα Amazon Prime Video. «Θα εμφανιστούν μια σειρά από χαρακτήρες των οποίων οι δρόμοι θα διασταυρωθούν συμπεριλαμβανομένου του ξωτικού Γκαλάντριελ, που υποδύεται η Μόρφιντ Κλαρκ, η οποία εδώ παρουσιάζεται ως πολεμίστρια παρά με τη μορφή που είχε στην κινηματογραφική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον», δήλωσε ο παραγωγός Αλεξάντερ Χάρισον. «Αλλά πολλά πλάσματα δεν θα υπάρχουν ακόμα στη μορφή (που έχουν) στην Τρίτη Εποχή».

Συγκριτικά με την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», τα Όρκ δεν συγκεντρώνονται σε μεγάλα γκρουπ. Στη σειρά εμφανίζονται σκόρπια και ζουν σε μικρές ομάδες, κρυμμένα από όλους. Η ιστορία της σειράς εστιάζει στο πώς οι άνθρωποι και τα ξωτικά συμμάχησαν για να πολεμήσουν τον Υπέρτατο Κακό, Σάουρον.

A new legend begins this fall. The Lord of the Rings: The Rings of Power, only on @PrimeVideo Sept 2, 2022. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/o4o2udfiec

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 14, 2022