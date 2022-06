«Game Of Thrones»: Η Εμίλια Κλαρκ επιβεβαιώνει το spin-off με τον Κιτ Χάρινγκτον

Φωτ. ΗΒΟ via AP

Πριν από μερικές ώρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Κιτ Χάρινγκτον αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Τζον Σνόου, για ένα νέο spin-off του «Game Of Thrones». Η σειρά, που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ως ιδέα, θα είναι η πρώτη μετά τα γεγονότα του δημοφιλούς τηλεοπτικού πρότζεκτ του HBO που ολοκληρώθηκε το 2019.

Συζητούν λοιπόν στα αλήθεια οι υπεύθυνοι προγράμματος του HBO και ο Χάρινγκτον αυτό το spin-off; Σύμφωνα με μια άλλη πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» και συγκεκριμένα την Εμίλια Κλαρκ που υποδύθηκε την Καλίσι, η απάντηση είναι «ναι».

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο BBC, η Κλαρκ επιβεβαίωσε την ανάμειξη του Χάρινγκτον στο σόου. «Μου έχει μιλήσει για αυτό. Γνωρίζω ότι υπάρχει, θα συμβεί». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σειρά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, μαζί με άλλα τέσσερα spin-offs του «Game of Thrones». Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το HBO θα δώσει σίγουρα το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει το πρότζεκτ στην παραγωγή, την πρεμιέρα κ.λ.π.

Αλλά η Κλαρκ τόνισε ότι ο Χάρινγκτον -μαζί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο – έχει και μεγάλο μέρος στη διαμόρφωση της σειράς. «Είναι μια δημιουργία του Κιτ από ότι καταλαβαίνει, οπότε είναι μέρος από την αρχή της ανάπτυξης. Οπότε θα παρακολουθήσετε, αν πραγματοποιηθεί, ότι τα εύσημα έχει εκείνος».

Λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης, μια από τις συζητήσεις που έχουν προκύψει μεταξύ των θαυμαστών αφορά τη συνέχεια της ιστορίας για τον Τζον Σνόου. Το «Game of Thrones» ολοκληρώθηκε με τον Σνόου να εγκαταλείπει το δικαίωμά του να καθίσει στον Σιδερένιο Θρόνο και να εξορίζεται στον Βορρά. Επιπλέον, ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός μετά το φινάλε.

Όσον αφορά την Κλαρκ, όπως δήλωσε η ίδια είναι ευτυχισμένη που έχει προχωρήσει στην καριέρα της μετά τον ρόλο της Καλίσι. «Πιστεύω ότι έχω τελειώσει», είπε στο BBC.

Κι ενώ αναμένουμε τα διάφορα spinoffs του «Game of Thrones», αυτό που έρχεται πολύ σύντομα και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου στο HBO είναι το «House Of The Dragon».

Με πληροφορίες από το The Playlist, το BBC