«The Lord of the Rings»: Νέο teaser για τη σειρά του Amazon Prime (βίντεο)

Μπορεί η Amazon να μην έχει αποκαλύψει ακόμα λεπτομέρειες όσον αφορά το σενάριο της πολυαναμενόμενης σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power», ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα teaser διάρκειας 59 δευτερολέπτων, το οποίο δίνει στους θαυμαστές σύντομα πλάνα της Μέσης Γης.

Το ολιγόλεπτο κλιπ δημοσιεύθηκε στο προφίλ της σειράς στο Twitter αλλά και το Instagram. Όμως, στις 14 Ιουλίου η δημοφιλής streaming πλατφόρμα θα δώσει στη δημοσιότητα το επόμενο βίντεο, το κύριο teaser.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στις 8 Ιουλίου, παρακολουθούμε διάφορους χαρακτήρες της σειράς, συμπεριλαμβανομένων των Σάντοκ Μπάροους και Άρονιρ οι οποίοι φαίνεται πως θα έχουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Εκτός από αυτούς, στο teaser πρωταγωνιστούν και γνωστοί χαρακτήρες της ιστορίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όπως οι Έλροντ και Γκαλάντριελ. Αλλά όλες αυτές οι εικόνες, δεν δίνουν κάποιο παραπάνω στοιχείο για την ιστορία της σειράς.

Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 στο Amazon Prime Video, θα αποτελείται από πέντε σεζόν, η καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει από οκτώ έως 10 επεισόδια. Ολόκληρη η σειρά θα έχει διάρκεια πέντε σεζόν.

