Emmys 2022: Η σειρά «Succession» του HBO προηγείται με 25 υποψηφιότητες

Το «Succession», δημοφιλές τηλεοπτικό δράμα του αμερικανικού δικτύου HBO, ήταν η σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες Emmys κερδίζοντας συνολικά 25, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην σημαντική κατηγορία Καλύτερη Δραματική Σειρά.

Η Αμερικανική Ακαδημία Τηλεόρασης ανακοίνωσε τους φετινούς προτεινόμενους για βραβείο Emmy, το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος). Την παρουσίαση των τηλεοπτικών κατηγοριών ανέλαβαν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Brooklyn Nine-Nine» Μελίσα Φουμέρο και ο ηθοποιός/κωμικός Τζ. Μπ. Σμούβ.

Το «Succession» ακολούθησαν οι σειρές «Ted Lasso» και «The White Lotus» με 20 υποψηφιότητες αντίστοιχα. Μάλιστα, το «The White Lotus» το οποίο πρόκειται για μίνι σειρά (limited series) – μεταξύ άλλων – απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες στις κατηγορίες Β’ Ρόλων.

Η κωμική – δραματική σειρά «Hacks» και η πολυαγαπημένη κωμωδία της πλατφόρμας Hulu «Only Murders In the Building» κέρδισαν από 17 υποψηφιότητες η καθεμία. Το «Euphoria» με πρωταγωνίστρια την Ζεντάγια έλαβε 16 υποψηφιότητες. Όσον αφορά το Netflix, το «Squid Game» κέρδισε 14 υποψηφιότητες και είναι επισήμως η πρώτη ξενόγλωσση σειρά που εντάσσεται στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Ωστόσο φέτος – και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού – η Ακαδημία Τηλεόρασης αποκάλυψε τις υποψηφιότητες των Primetime Emmys χωρίς την πληροφορία του ποιο δίκτυο ή ποια streaming πλατφόρμα προηγείται στη λίστα. Αυτό το γεγονός έκανε το HBO ή το Netflix να μετρήσουν τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που απέσπασαν για προγράμματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Variety, η απόφαση της Ακαδημίας να μείνει μακριά από τις αυτού του είδους τις καταμετρήσεις δικτύων έρχεται μετά από αμφιλεγόμενες – και μερικές φορές – ασυνεπείς μετρήσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την εμφάνιση των streaming υπηρεσιών που κάθε χρόνο κατακτούν ολοένα και περισσότερους θεατές.

Η 74η τελετή απονομής των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Only Murders in the Building

The Marvelous Mrs. Maisel

Hacks

Ted Lasso

Curb Your Enthusiasm

Abbott Elementary

Barry

What We Do in the Shadows

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Euphoria

Better Call Saul

Succession

Ozark

Squid Game

Stranger Things

Yellowjackets

Severance

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Inventing Anna

Dopesick

The Dropout

The White Lotus

Pam & Tommy

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά

Λόρα Λίνεϊ – Ozark

Σάντρα Ο – Killing Eve

Τζόντι Κόμερ – Killing Eve

Ριζ Γουίδερσπουν – The Morning Show

Ζεντάγια – Euphoria

Μέλανι Λίνσκι – Yellowjackets

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ – Succession

Μπομπ Όντενκερκ – Better Call Saul

Τζέισον Μπέιτμαν – Ozark

Άνταμ Σκοτ – Severance

Τζέρεμι Στρονγκ – Succession

Λι Τζουνγκ-τζάε – Squid Game

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική Σειρά

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν – The Marvelous Mrs. Maisel

Έλ Φάνινγκ – The Great

Κουίντα Μπρούνσον – Abbott Elementary

Τζιν Σμάρτ – Hacks

Κέιλι Κουόκο – The Flight Attendant

Ίσα Ρέι –Insecure

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά

Ντόναλντ Γκλόβερ – Atlanta

Στιβ Μάρτιν – Only Murders in the Building

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Μπιλ Χέιντερ – Barry

Νίκολας Χολτ – The Great

Τζέισον Σουντέικις – Ted Lasso

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Λίλι Τζέιμς – Pam and Tommy

Τόνι Κολέτ – The Staircase

Τζούλια Γκάρνερ – Inventing Anna

Μάργκαρετ Κουάλεϊ – Maid

Σάρα Πόλσον – Impeachment: American Crime Story

Αμάντα Σάιφρεντ – The Dropout

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Κόλιν Φερθ – The Staircase

Όσκαρ Αϊζακ – Scenes From a Marriage

Μάικλ Κίτον – Dopesick

Άντριου Γκάρφιλντ – Under the Banner of Heaven

Σεμπάστιαν Σταν – Pam and Tommy

Χίμες Πατέλ – Station Eleven

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά

Κριστίνα Ρίτσι – Yellowjackets

Πατρίσια Αρκέτ – Severance

Τζουνγκ Χο-Γέον – Squid Game

Τζούλια Γκάρνερ – Ozark

Ρέα Σίχορν – Better Call Saul

Σάρα Σνουκ – Succession

Τζ. Σμιθ Κάμερον – Succession

Σίντνεϊ Σουίνεϊ – Euphoria

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά

Κίραν Κάλκιν – Succession

Νίκολας Μπράουν Succession

Μπίλι Κράνταπ – The Morning Show

Παρκ Χάε-Σου – Squid Game

Τζον Τορτούρο – Severance

Κρίστοφερ Γουόλκεν – Severance

Μάθιου Μακφέιντεν – Succession

Ο Γιέονγκ-Σου – Squid Game

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Άλεξ Μπόρστιν – The Marvelous Mrs. Maisel

Χάνα Αϊνμπάιντερ – Hacks

Τζανέλ Τζέιμς – Abbott Elementary

Κέιτ ΜακΚίνον – Saturday Night Live

Σάρα Νάιλς – Ted Lasso

Σέριλ Λι Ράλφ – Abbott Elementary

Χάνα Γουάντινγκχαμ – Ted Lasso

Τζούνο Τεμπλ – Ted Lasso

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Τοχίμπ Τζίμο – Ted Lasso

Μπρετ Γκόλντστιν – Ted Lasso

Τόνι Σαλούμπ – The Marvelous Mrs. Maisel

Άντονι Κάριγκαν – Barry

Νικ Μοχάμεντ – Ted Lasso

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς – Abbott Elementary

Χένρι Γουίνκλερ – Barry

Μπόουεν Γιανγκ – Saturday Night Live

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά

Αλεξάντρα Νταντάριο – The White Lotus

Κόνι Μπρίτον – The White Lotus

Τζένιφερ Κούλιτζ – The White Lotus

Κέιτλιν Ντέβερ – Dopesick

Νατάσα Ρόθγουελ – The White Lotus

Σίντνεϊ Σουίνεϊ – The White Lotus

Μερ Γουίνινγκχαμ – Dopesick

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σείρα

Πίτερ Σάρσγκαρντ – Dopesick

Ουίλ Πούλτερ – Dopesick

Σεθ Ρόγκεν – Pam & Tommy

Μάικλ Στούλμπαργκ – Dopesick

Τζέικ Λέισι – The White Lotus

Στιβ Ζαν – The White Lotus

Μάρεϊ Μπάρτλετ – The White Lotus

Καλύτερο Ριάλιτι Σόου/Διαγωνισμός

The Amazing Race

Top Chef

RuPaul’s Drag Race

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

The Voice

Nailed It!

Καλύτερο talk show

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Late Night With Seth Meyers

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!