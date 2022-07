Αγνώριστη η Ολίβια Κόλμαν στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Μεγάλες Προσδοκίες»

Η Ολίβια Κόλμαν («The Favourite», «The Lost Daughter», «The Crown») μεταμορφώνεται σε Μις Χάβισαμ για την επερχόμενη μίνι σειρά των δικτύων FX και BBC, «Μεγάλες Προσδοκίες» («Great Expectations»).

Πρόκειται για τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος του Τσαρλς Ντίκενς σε σενάριο και παραγωγή του δημιουργού της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ. Στη σειρά των έξι επεισοδίων, που αυτή τη στιγμή γυρίζεται στην Νότια Αγγλία, πρωταγωνιστεί η Κόλμαν στον ρόλο της εμβληματικής Χάβισαμ, της ηλικιωμένης γυναίκας που εγκατέλειψαν λίγο πριν τον γάμο και φοράει το νυφικό και το πέπλο της μέχρι να πεθάνει. Η Χάβισαμ ζει με την θετή κόρη της Εστέλα (Σαλόμ Μπρουν – Φράνκλιν). Ο Φιόν Γουάιτχεντ («Δουνκέρκη») ενσαρκώνει τον φτωχό και ορφανό Πιπ.

