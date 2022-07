Οι «Beavis and Butt-Head» επιστρέφουν στην μικρή οθόνη με μια νέα σεζόν

Από τα πλέον χαρακτηριστικά animation της δεκαετίας του ‘90 που γνωρίσαμε μέσα από την συχνότητα του MTV, το «Beavis and Butt-Head» κάνει τώρα ένα δυνατό αλλά και διπλό comeback, μια δεκαετία από την τελευταία φορά που είδαμε τους ήρωες σε νέες περιπέτειες.

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε μια νέα ταινία «Beavis and Butt-Head». Το «Beavis and Butt-Head Do the Universe», όπως λέγεται η ταινία, κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου από το Paramount+ και σε αυτήν ξεδιπλώνεται η ιστορία του πώς οι Beavis and Butt-Head έφτασαν στο σήμερα τυχαία, μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο.

Πέρα, όμως, από αυτό, οι Beavis and Butt-Head ετοιμάζονται να επιστρέψουν και με έναν νέο κύκλο που θα είναι κι αυτός διαθέσιμος από το Paramount+ στις 4 Αυγούστου.

Ο Μάικ Τζαντζ και δημιουργός της σειράς εδώ θα εκτελεί χρέη παραγωγού.

Στο Paramount+ μπορεί κανείς να βρει και παλαιότερα επεισόδια της σειράς, όπως και την ταινία «Beavis and Butt-Head Do America».

Προς το παρόν, έχουμε το επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης σεζόν του «Beavis and Butt-Head» που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.