Μαύρο χιούμορ στη Νέα Υόρκη, μυστήριο στον Μισισιπή

Η Σελίνα Γκόμεζ πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά «Only Murders in the Building», που προβάλλεται από το Disney+.

Only Murders in the Building

ΚΩΜΩΔΙΑ (2021)

Δημιουργός: Τζον Χόφµαν, Στιβ Μάρτιν

Ερμηνείες: Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Σελίνα Γκόµεζ

Μία ακόμη από τις αξιόλογες σειρές του Hulu είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας, μέσω της πλατφόρμας του Disney+. Με τον θρύλο της κωμωδίας Στιβ Μάρτιν ανάμεσα στους δημιουργούς αλλά και στους πρωταγωνιστές, το «Only Murders in the Building» αφηγείται την ιστορία τριών ενοίκων ενός παλιού συγκροτήματος κατοικιών της Νέας Υόρκης. Ενας ξεχασμένος ηθοποιός (Μάρτιν), ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης (Μάρτιν Σορτ) και μια αινιγματική κοπέλα (Σελίνα Γκόμεζ) έχουν σαν κοινό την εμμονή με τις ιστορίες αληθινών εγκλημάτων. Οταν στο κτίριό τους θα ανακαλυφθεί ένα πτώμα –και παρόλο που όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία–, οι τρεις τους θα ενώσουν δυνάμεις προκειμένου να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Η σειρά ημίωρων επεισοδίων, που μεταχειρίζεται πολύ πρόθυμα το μαύρο χιούμορ, βασίζεται στους εξαιρετικά καλοσχηματισμένους χαρακτήρες καθώς και στο μυστήριο με το οποίο ποτίζεται ολόκληρη η πλοκή της. Αυτή περιλαμβάνει μπόλικες ανατροπές και εκπλήξεις, οι οποίες πάντως έρχονται κατά κανόνα με φυσικότητα και όχι βεβιασμένα. Ο Στιβ Μάρτιν έχει φυσικά το αμίμητο στυλ του, είναι όμως ο χαρακτήρας του Μάρτιν Σορτ που βγάζει το περισσότερο γέλιο. Από την άλλη, και η Σελίνα Γκόμεζ στέκεται πολύ καλά ερμηνεύοντας μια αρκετά σκοτεινή και ενδιαφέρουσα ηρωίδα.

Ο Μάθιου Μακόναχι στο φιλμ «Ενα καλοκαίρι», που είναι διαθέσιμο στο Cinobo.

Ενα καλοκαίρι ★★★★

ΔΡΑΜΑ (2012)

Σκηνοθεσία: Τζεφ Νίκολς

Ερμηνείες: Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν

Από την πλατφόρµα του Cinobo επιλέγουμε την ταινία η οποία επί της ουσίας σηματοδότησε την επιστροφή του Μάθιου Μακόναχι στο σπουδαίο σινεμά, αφήνοντας πίσω τους δαίμονές του. Δύο νεαρά αγόρια οργώνουν με τη βάρκα τους τις δαντέλες του Μισισιπή, όταν σε ένα νησί καταμεσής του ποταμού ανακαλύπτουν έναν μυστηριώδη άνδρα (Μακόναχι) κυνηγημένο τόσο από τις Αρχές όσο και από τους παρανόμους για φόνο. Δίχως πολλή σκέψη αποφασίζουν να τον βοηθήσουν προκειμένου να γλιτώσει, αλλά και να συναντήσει την αγαπημένη του (Ρις Γουίδερσπουν).

Ο Τζεφ Νίκολς ενορχηστρώνει αριστουργηματικά μια ιστορία βγαλμένη από το σύμπαν του Μαρκ Τουέιν, γεμάτη φως, παιδική αθωότητα άλλων εποχών, αλλά και απόλυτα σύγχρονη σκληράδα. Ολα αυτά σε μια Αμερική πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο σινεμά, ειδικά όσον αφορά τη «λευκή» πλευρά της. Ο Μάθιου Μακόναχι, από την πλευρά του, είναι απλώς καθηλωτικός, σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, η οποία (πολύ άδικα) δεν προτάθηκε για βραβείο Οσκαρ.