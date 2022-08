Το «τέρας» μιας ηθικοπλαστικής θρησκείας

O Αντριου Γκάρφιλντ πρωταγωνιστεί στη σειρά «Under the Banner of Heaven» που προβάλλεται από το Disney+

Under the Banner of Heaven

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2022)

Δημιουργός: Ντάστιν Λανς Μπλακ

Ερμηνείες: Αντριου Γκάρφιλντ, Σαµ Γουόρθινγκτον

Μία από τις τελευταίες και πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στην πλατφόρμα του Disney+ προέρχεται από το δίκτυο FX. Η μίνι σειρά των επτά επεισοδίων, διά χειρός του βραβευμένου με Οσκαρ σεναριογράφου Ντάστιν Λανς Μπλακ («Milk»), μας στέλνει στη Γιούτα της δεκαετίας του 1980. Εκεί στην πρωτεύουσα των Μορμόνων –και ένα από τα πιο ισχυρά προπύργια του αμερικανικού συντηρητισμού– συντελείται ένα άγριο έγκλημα μέσα στην οικογενειακή εστία. Ο ντετέκτιβ Τζεμπ Πάιρι, πιστός Μορμόνος και ο ίδιος, θα κληθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση, η οποία θα τον οδηγήσει στο άδυτο μιας από τις πιο ισχυρές οικογένειες του θρησκευτικού κύκλου της περιοχής. Οι δε εξελίξεις θα τον οδηγήσουν στα άκρα και θα δοκιμάσουν τις αντοχές της πίστης του. Ακολουθώντας αρκετά πετυχημένα το πρότυπο σειρών όπως το «True Detective», το αστυνομικό θρίλερ ξεδιπλώνεται μέσα από τη διαδοχή σύγχρονης δράσης και εκτεταμένων φλας μπακ, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε το υπόβαθρο των ηρώων και των κινήτρων τους. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται η πολύ ιδιαίτερη ιστορία του κινήματος των Μορμόνων (LDS) και η επιρροή της στην αμερικανική κοινωνία. Η σκοτεινή πλευρά τής κατά τα άλλα άμεμπτης ηθικοπλαστικής θρησκείας, γίνεται ουσιαστικά εδώ το τέρας που καλείται να αντιπαλέψει ο ήρωας.

Η Ιτσάσο Αράνα στην ταινία «Η Παρθένος του Αυγούστου», που είναι διαθέσιμη από το Cinobo.

Η Παρθένος του Αυγούστου ★★★

ΚΟΜΕΝΤΙ (2019)

Σκηνοθεσία: Χονάς Τρουέμπα

Ερμηνείες: Ιτσάσο Αράνα, Βίτο Σαντζ, Ισαμπέλ Στοφέλ

Από την πλατφόρµα του Cinobo επιλέγουμε ένα φιλμ ταιριαστό με τη θερινή ραθυμία. Λίγο πριν κλείσει τα 33 της χρόνια, η Εύα παίρνει την απόφαση να περάσει τον Αύγουστο στη Μαδρίτη, αντί για κάποιο παραλιακό τουριστικό θέρετρο. Μένοντας στο σπίτι ενός συναδέλφου που λείπει σε διακοπές, η κοπέλα περνάει δύο εβδομάδες γεμάτες απρόσμενες συναντήσεις, κάνει νέες φιλίες, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί ένα ταξίδι εξπρές προς την ωριμότητα, που θα τη βοηθήσει στη συνέχεια της ζωής της. Η ταλαντούχος Ιτσάσο Αράνα, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο, αποκαλύπτεται στον ρόλο μιας ιδιαίτερης νεαρής γυναίκας, που περνάει επί της ουσίας μια δεύτερη ενηλικίωση, καταμεσής του καύσωνα του Αυγούστου. Λιγότερο από πρόθεση και περισσότερο τυχαία, κάνει καινούργιες γνωριμίες, γίνεται τουρίστρια στην πόλη της, ενώ ταυτόχρονα εξερευνά τις δικές της παρορμήσεις. Ο Χονάς Τρουέμπα («Οι ρομαντικοί εξόριστοι»), από την πλευρά του, μοντάρει το σύνολο σαν διαδοχή διαλογικών σεκάνς, πάντα με πρωταγωνίστρια την Εύα και παρτενέρ γνωστούς-αγνώστους, ακόμη και μια περίπτωση στην οποία εκείνη κρυφακούει μια συνομιλία. Η ατμόσφαιρα που κυριαρχεί εδώ (στα λόγια, στα χρώματα, στη μουσική) είναι αυτή της θερινής ραστώνης, αλλά όχι και της ερημιάς.