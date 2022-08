«The Rings of Power»: Πώς γυρίστηκε το πρίκουελ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την πρεμιέρα της πολυδιαφημισμένης σειράς της Amazon, «The Rings of Power» την 1η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το πρίκουελ της κινηματογραφικής τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με πέντε σεζόν.

Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming επιβεβαίωσε τον Νοέμβριο του 2017 τον σχεδιασμό της και μετά από πέντε χρόνια που απαιτήθηκαν για την δημιουργία της, το «The Rings of Power» αναμένεται να προβληθεί στην on-demand υπηρεσία Amazon Prime Video.

Το κόστος παραγωγής της σειράς έφτασε στο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, καθιστώντας ως την πλέον ακριβή που γυρίστηκε ποτέ. Κανένα άλλο πρότζεκτ στην ιστορία της τηλεόρασης δεν υπήρξε τόσο εκτενές και με κινηματογραφική αισθητική — αν κρίνουμε από τα τρέιλερ που έχουν κυκλοφορήσει — ή που να αναπτύχθηκε με τόση μυστικότητα παρά τη μεγάλη εξωτερική πίεση. «Οι μεγάλες και ακριβές σειρές που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια είναι αυτές που αξίζουν περισσότερο», λέει στο περιοδικό TIME η Τζένιφερ Σάλκε, επικεφαλής των Amazon Studios. «Και αυτή είναι πραγματικά μια πολύτιμη παραγωγή».

Πιθανώς το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μπορεί να φαντάζει μικρό για μια τεράστια εταιρεία όπως η Amazon, που οι καθαρές της πωλήσεις έφτασαν το 2021 στα 469,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία του «The Rings of Power» όμως θα δείξει ταυτόχρονα εάν η «φούσκα» του streaming πρόκειται να σπάσει. Η κερδοφορία των υπηρεσιών streaming και ιδιαίτερα αυτών χωρίς διαφημίσεις, εξαρτάται από τον αυξημένο αριθμό συνδρομητών. Αυτός είναι και ο λόγος που οι σχετικές πλατφόρμες έχουν γεμίσει τις ταινιοθήκες τους με νέα spinoffs, σίκουελ και πρίκουελ γνωστών franchises, όπως για παράδειγμα το «Star Wars», το «Game of Thrones» και το «Star Trek». Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ήταν αναμφισβήτητα το τελευταίο πρότζεκτ για το οποίο υφίστανται πνευματικά δικαιώματα υψηλής αξίας και που δεν είχε ακόμη αποκτηθεί.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019