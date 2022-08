«House of The Dragon»: Ίντριγκα, δράκοι και φωτιά στο νέο τρέιλερ (βίντεο)

Μερικές ώρες έμειναν μέχρι την πρεμιέρα του «House of the Dragon», της πρίκουελ σειράς του επιτυχημένου «Game of Thrones». Στις 21 Αυγούστου, το HBO Max θα προβάλλει το πρώτο επεισόδιο και οι θαυμαστές θα μεταφερθούν ξανά στο Γουέστερος και τα Επτά Βασίλεια, μετά το 2019. Ωστόσο, η εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία είναι τελείως διαφορετική.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ γεμάτο δράση, δράκους, πολεμικά πλοία και ιππότες που αγωνίζονται με σπαθιά. Βασιλιάδες και πριγκίπισσες μετακινούνται στις αίθουσες εξουσίας και η όλη αισθητική του τρέιλερ, μαγεύει.

«Οι Θεοί δεν έχουν πλάσει ακόμα έναν άνθρωπο που δεν έχει την υπομονή της απόλυτης εξουσίας, Σεβασμιότατε», ακούμε να λέει ο Ότο Χάιταουερ. Και ο μόνος τρόπος να αποκτήσει την απόλυτη εξουσία είναι με φωτιά και αίμα – ή ως ένας αριστοτεχνικός παίκτης του παιχνιδιού των θρόνων.

Το «House Of The Dragon» είναι η ιστορία της δυναστείας του Οίκου Ταργκάριεν και της διαδοχής των βασιλιάδων πριν γεννηθούν οι Τζον Σνόου και Ντενέρις. Αυτό δεν είναι ένα σόου για μαγικούς δαίμονες ή προφητείες, αλλά περισσότερο αφορά την ίντριγκα και την εξαπάτηση.

Με πληροφορίες από το Forbes