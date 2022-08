Θα δούμε και δεύτερη σεζόν του «House of the Dragon»

Φαίνεται πως οι φαν του «Game of Thrones» αδημονούσαν για την νέα πρίκουελ σειρά του σύμπαντος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «House of the Dragon». Το λένε άλλωστε και τα νούμερα: το ΗΒΟ είδε τα κοντέρ να μετράνε 10 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ένα βράδυ στην πρεμιέρα της σειράς -κι έγινε έτσι η πιο επιτυχημένη πρεμιέρα σειράς στην ιστορία του ΗΒΟ.

Δεν κάνει, λοιπόν, καμία εντύπωση ότι το ΗΒΟ ανανέωσε την σειρά και για μία δεύτερη σεζόν.

Όπως δήλωσε η υποδιευθύντρια του ΗΒΟ, Φραντσέσκα Όρσι, «Είμαστε παραπάνω από περήφανοι με αυτά που κατάφερε ολόκληρη η ομάδα με την πρώτη σεζόν. To εξαιρετικό καστ και οι εργαζόμενοι ανέλαβαν μια τεράστια πρόκληση και ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες, παραδίδοντας ένα σόου που ήδη θεωρείται άχαστο για την τηλεόραση. Ένα τεράστιο ευχαριστώ [στον συνδημιουργό και παραγωγό Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και τους συνδημιουργούς και showrunners Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σαπότσνικ] που μας οδήγησαν σε αυτό το ταξίδι. Δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε να δίνουμε πνοή σε αυτή την επική ιστορία του Οίκου των Ταργκάριεν με την δεύτερη σεζόν».

Δεν γνωρίζουμε, πάντως, ακόμα πότε θα δούμε την νέα σεζόν και πόσα επεισόδια θα έχει, οπότε αναμένουμε νεότερα.

Με πληροφορίες από το Hollywood Reporter.