«House of the Dragon» vs «The Rings of Power»: Η διαδικτυακή μάχη για την «καλύτερη» σειρά

«The Rings of Power». Φωτ. Amazon Studios via AP

Τα «House of the Dragon» και «The Lord of the Rings: The Rings of Power», πρίκουελ σειρές του «Game of Thrones» και του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» αντίστοιχα, κυκλοφόρησαν με λίγο παραπάνω από 10 μέρες διαφορά.

Πρόκειται για δύο σειρές υψηλού προϋπολογισμού που ανήκουν στο αναπτυσσόμενο τηλεοπτικό είδος του fantasy. Οπότε οι συγκρίσεις είναι αναμενόμενες και αναπόφευκτες, από τη στιγμή κιόλας που προϋπήρχαν οι διαδικτυακές συζητήσεις θαυμαστών σχετικά με τις ιστορίες και τους χαρακτήρες.

Και πράγματι, με μια ματιά στα σόσιαλ μίντια και μόνο, παρατηρεί κανείς εκτενείς αναλύσεις και σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο και μιμίδια που αφορούν αυτές τις σειρές. Ένας μεγάλος αριθμός, ωστόσο, συγκρίνει τις δύο τηλεοπτικές παραγωγές προσπαθώντας να βγάλει τον «νικητή» σαν να υπάρχει κάποιο είδος διαγωνισμού.

Είναι όμως σωστό να τις συγκρίνουμε; Ίσως όχι.

Ο δημιουργός του «Game of Thrones», Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν – του οποίου η δουλειά είναι επηρεασμένη από τον συγγραφέα των μυθιστορημάτων «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν – δεν επιθυμεί αυτή τη διαμάχη. «Δεν είναι αγώνας, δεν χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι», δήλωσε πρόσφατα στον ιστότοπο The Hollywood Reporter.

Στιγμιότυπο από τη σειρά «House of the Dragon». Φωτ. Ollie Upton/HBO via AP

Οι συγκρίσεις

Όμως, αυτή η δήλωση δεν σταμάτησε τους θεατές από το να διαφωνούν στο Διαδίκτυο. Αντί να συγκρίνουν στοιχεία όπως τα νούμερα τηλεθέασης και ο προϋπολογισμός, οι θαυμαστές μιλούν για το ποια σειρά έχει τους καλύτερους δράκους ή σπαθιά, τους πιο καλογραμμένους ήρωες, για το αν ακολουθείται πιστά η ιστορία όπως στο μυθιστόρημα όσον αφορά το σενάριο ή όχι.

Σίγουρα σε πολλούς μπορεί να αρέσει τόσο το «House of the Dragon» όσο και το «The Rings of Power» – franchises τα οποία έχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού και γι’αυτό προσελκύουν ένα ευρύ κοινό – αλλά είναι εύκολο να κατανοήσουμε γιατί οι περισσότεροι θα ανταποκριθούν διαφορετικά στο κάθε σόου. Κάποιοι συζητούν για την αργή πλοκή του «The Rings of Power», το γεγονός ότι οι δημιουργοί Τζ. Ντ. Πέιν και Πάτρικ Μακέι δεν είχαν πρόσβαση σε όλο το έργο του Τόλκιν και έτσι πολλά από τα στοιχεία της σειράς είναι δική τους έμπνευση, ακόμα και το ότι στο καστ έχουν προστεθεί μαύροι ηθοποιοί. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις. Αντίθετα, στο «House of the Dragon» πολλοί συγκρίνουν την Ρενίρα με την Ντενέρις του «Game of Thrones».

Μοιάζει σαν η Amazon και το HBO Max να «παίζουν» με τους θεατές και τα μεγάλα σάιτ που έχουν γεμίσει με δημοσιεύματα του ποια σειρά είναι η καλύτερη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα των The New York Times, δεν είναι δίκαιο να γίνεται σύγκριση ανάμεσα στους Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και Τζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν. Ο τελευταίος χαρακτηρίζεται μερικές φορές και ως «ο Αμερικανός Τόλκιν». Ο Μάρτιν έχει εμπνευσεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο του Τόλκιν, κυρίως όσον αφορά τη μαγεία και την κατασκευή ενός φανταστικού σύμπαντος. Ο Τόλκιν έχει πουλήσει περισσότερα βιβλία από τον Μάρτιν (και οι δύο έχουν πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια), αλλά ο Τόλκιν έζησε χρόνια πριν δημιουργό του «Game of Thrones».

Τα νούμερα τηλεθέασης

Όσον αφορά την επιτυχία, ας θυμηθούμε ότι το «House of the Dragon» ανανεώθηκε αμέσως για δεύτερη σεζόν όταν το HBO ανακοίνωσε ότι συνολικά 25 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την πρεμιέρα μέσα σε λίγο παραπάνω από μια εβδομάδα. Σε αντίθεση με αυτό, η Amazon έδωσε το πράσινο φως για επόμενη σεζόν του «The Rings of Power» πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο, η streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα νούμερα που έκανε η πρεμιέρα της σειράς στην υπηρεσία Prime Video. Μέσα σε 24 ώρες, έφτασε τους 25 εκατ. θεατές παγκοσμίως. Βέβαια, η Amazon έχει περισσότερους από 200 εκατ. συνδρομητές σε όλο τον κόσμο από το HBO Max που έχει 77 εκατ. συνδρομητές. Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν η Amazon θα συνεχίσει να ανακοινώνει την τηλεθέαση ή έστω να εξηγεί πώς μετρά τη θέαση.

Όμως όλες αυτές οι παρατηρήσεις δεν μπορούν να σταθούν από τώρα καθώς έχουν κυκλοφορήσει μόνο δύο επεισόδια του «The Rings of Power» και τρια του «House of the Dragon». Οπότε ίσως να υπάρχει κάποια λογική αν ολοκληρωθούν οι δύο πρώτες σεζόν.

Με πληροφορίες από τους New York Times και το IndieWire