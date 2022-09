Γιατί «κολλάμε» τόσο με τις ιατρικές τηλεοπτικές σειρές;

Οι ιατρικές σειρές αποτελούν ένα τηλεοπτικό είδος που ήταν πάντα δημοφιλές στο κοινό. Από τις πρώτες που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις δεκαετίες του 1950 και 1960 μέχρι και το βρετανικό «This is Going to Hurt» που προβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, οι ιστορίες γιατρών, νοσηλευτών και ασθενών γοητεύουν τόσο πολύ τους θεατές που τα στούντιο αυξάνουν την παραγωγή τους κάθε χρόνο.

Σε πρώτη βέβαια ανάγνωση, μια τηλεοπτική σειρά που ακολουθεί την καθημερινή ρουτίνα των γιατρών σε ένα νοσοκομείο μπορεί να μην φαντάζει ως ελκυστική ιδέα. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί να οφείλεται στην προβολή της ωμής και δυσάρεστης πραγματικότητας που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της δουλειάς του το νοσηλευτικό προσωπικό, τους θανάτους ασθενών, τις σκηνές με πολύ αίμα, τη δυσνόητη ιατρική ορολογία. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι οι ιστορίες που διαδραματίζονται σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον συχνά στέφονται από μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η πλοκή των σειρών, που παρουσιάζεται με το βλέμμα των γιατρών και των νοσοκόμων, αφορά κυρίως ιατρικά μυστήρια που αγωνίζονται να λύσουν οι κύριοι χαρακτήρες κάθε επεισοδίου μαζί με τους θεατές. Κάτω από την επιφάνεια όμως, τα ιατρικά δράματα επικεντρώνονται πάντα στις δυσκολίες του να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας και κυρίως τον φόβο μας ότι είμαστε πάντα ευάλωτοι.

Αυτή η πτυχή βρίσκεται στην «καρδιά» των παρακάτω σειρών που, πέρα από θετικές κριτικές, κατάφεραν να συγκεντρώνουν πιστούς θαυμαστές που αδημονούν για μια ακόμα σεζόν της αγαπημένης τους ιστορίας.

Ο Ράιαν Έγκολντ στον ρόλο του Μαξ Γκούντγουιν στη σειρά «New Amsterdam». Φωτ. COSMOTE

New Amsterdam

Βασισμένο στην πραγματική ιστορία του διευθυντή του νοσοκομείου Bellevue Δρα. Έρικ Μάνχαϊμερ, όπως την κατέγραψε στο βιβλίο «Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital», το επιτυχημένο τηλεοπτικό δράμα εστιάζει στη δημόσια υγεία και ιατρική περίθαλψη σε ένα υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο.

Ο Δρ. Μαξ Γκούντγουιν (Ράιαν Έγκολντ – Blacklist, 90210) είναι ο νέος διευθυντής του παλιού και δημόσιου νοσοκομείου New Amsterdam. Όραμά του είναι να του δώσει μια νέα πνοή παρέχοντας εξαιρετική φροντίδα στους ασθενείς. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν πιστεύουν στα φιλόδοξα σχέδιά του καθώς τα έχουν ξανακούσει από επαγγελματίες του κλάδου χωρίς τελικά να υλοποιούνται. Οι δημιουργοί της σειράς εμπνεύστηκαν από το πραγματικό νοσοκομείο Bellevue στην ανατολική πλευρά της Νέας Υόρκης που άνοιξε το 1736 και φιλοξένησε μέρος των γυρισμάτων.

Ο Ματ Ζούκρι πρωταγωνιστεί στην ιατρική σειρά «The Resident». Φωτ. COSMOTE TV

The Resident



Τηλεοπτικό πρότζεκτ της Εϊμι Χόλντεν Τζόουνς («The Slumber Party Massacre»), το «The Resident» έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2018 με την υπόσχεση να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική σε σειρές του είδους, αποκαλύπτοντας όσα συμβαίνουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Αμερικής. Παρακολουθούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις γιατρών, με έμφαση στα ηθικά τους διλήμματα αλλά και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πρώτα λεπτά του πιλοτικού επεισοδίου, όταν ο μεγαλοχειρούργος Δρ. Μπελ (Μπρους Γκρίνγουντ – American Crime Story, Mad Men, Star Trek) κάνει μια επέμβαση ρουτίνας. Αυτή παίρνει άσχημη τροπή, καθώς ένα τρέμουλο στα χέρια του Μπελ θα προκαλέσει τον θάνατο του ασθενούς, με τον γιατρό να εκβιάζει τους νοσοκόμους στο χειρουργείο για να μην μαρτυρήσουν πώς προήλθε το μοιραίο συμβάν.

Η σειρά διαδραματίζεται στο νοσοκομείο Chastain Park Memorial στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου γιατροί και προσωπικό προσπαθούν να σώσουν τους ασθενείς χωρίς να αμελούν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Η ιστορία αρχίζει με τον Ντέβον Πραβές (Μανίς Ντεγιάλ – The Hundred-Foot Journey, 90210), έναν νεαρό γιατρό που ξεκινά την πρακτική του άσκηση στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη του ευφυούς ειδικευόμενου γιατρού Κόνραντ Χόκινς (Ματ Ζούκρι – The Good Wife, Gilmore Girls). Ο Χόκινς είναι ο βασικός χαρακτήρας της σειράς, ένας γιατρός που θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ακόμα και παραβιάσεις κανόνων της ιατρικής, για να σώσει τους ασθενείς του.

Ο έκτος κύκλος επεισοδίων της σειράς, στην οποία συμμετείχε και η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Μελίνα Κανακαρίδη (CSI: New York), έρχεται σε λίγες μέρες και υπόσχεται δραματικές εξελίξεις – πάντα με στοιχεία θρίλερ.

Ο Μπεν Γουίσοου πρωταγωνιστεί στη βρετανική ιατρική σειρά «This Is Going to Hurt». Φωτ. COSMOTE TV

This is Going to Hurt



Στις αρχές του 2022, οι Βρετανοί τηλεθεατές παρακολούθησαν μια νέα ιατρική τηλεοπτική σειρά που θα απασχολούσε το κοινό και εκτός συνόρων. Το «This is Going to Hurt» ισορροπεί μεταξύ κωμωδίας και δράματος, παρουσιάζοντας ιατρικές υποθέσεις με τρόπο που – κατά γενική ομολογία – βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Μερικές φορές μάλιστα, η απεικόνιση των επεμβάσεων ή άλλων ιατρικών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα «ζωντανή» προκαλώντας αισθήματα αγωνίας στους θεατές.

Βασισμένη στα μπεστ σέλερ απομνημονεύματα του γιατρού Άνταμ Κέι, η ιστορία ακολουθεί τη ζωή ενός μαιευτήρα – γυναικολόγου που προσπαθεί να παραμείνει σωστός επαγγελματίας σε ένα δαιδαλώδες υγειονομικό σύστημα για το οποίο πολλές φορές αισθάνεται ότι τον αντιμάχεται. Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA πρωταγωνιστής Μπεν Γουίσοου («A Very English Scandal», «Ο Αστακός», «Cloud Atlas») και το υπόλοιπο καστ, παρουσιάζουν μέσα από τις ερμηνείες τους τις πραγματικές συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ζωές των γιατρών και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά να προστατεύσουν τους ασθενείς, αλλά και τον εαυτό τους από την υπερκόπωση.

«Skymed». Φωτ. COSMOTE TV

Skymed

Το «Skymed» είναι μια καναδική παραγωγή, της οποίας η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2022. Η σειρά δεν διαδραματίζεται αποκλειστικά σε χώρους νοσοκομείου, ενώ εστιάζει στις δυσκολίες, τους θριάμβους και τις απογοητεύσεις μιας αφοσιωμένης ομάδας νοσηλευτών και πιλότων που μεταβαίνει με εναέρια ασθενοφόρα για να σώσει ανθρώπινες ζωές.

