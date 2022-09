Βραβεία Emmy: Γιατί η μεγάλη γιορτή της τηλεόρασης έχει πεθάνει

Τα βραβεία Emmy, η μεγαλύτερη γιορτή της τηλεόρασης, επέστρεψαν το βράδυ της Δευτέρας με μια εκδήλωση που εκ πρώτης όψεως θύμιζε εκείνες παλαιότερων χρόνων όσον αφορά στη δομή, το κόκκινο χαλί και τη λάμψη γενικότερα.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, υπήρχε ένα αίσθημα αμηχανίας. Παρόλο που οι διοργανωτές ετοίμαζαν μια μεγαλειώδη τελετή μετά από δυο χρόνια περιορισμών λόγω πανδημίας, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό.

Οι προσπάθειες για να μην καταλήξει ανιαρή η βραδιά, απέτυχαν ακόμα και με οικοδεσπότη τον δημοφιλή Αμερικανό ηθοποιό και κωμικό Κέναν Τόμσον, στον οποίο οι συντελεστές του σόου βασίστηκαν στοχεύοντας σε υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος, μια βραδιά απονομής αξίζει και για την παρουσίαση, τα σχόλια του οικοδεσπότη, τις αυθόρμητες στιγμές που είναι θέμα τύχης.

i dont understand how people find kenan thompson funny he wasn’t funny when he was on all that.

— 🌹Ellen”Ellie” Hook n 5’s top fan 🌻🦋❤️💙💜 (@ybjbcountrygurl) September 16, 2022