Σον Πεν: Υποδύεται τον εαυτό του σε σατιρική σειρά για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Σον Πεν, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε κοντά στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα υποδυθεί μια δραματοποιημένη (fictionalized) εκδοχή του εαυτού του στη σατιρική σειρά αυστραλιανής παραγωγής με τίτλο «C*A*U*G*H*T».

Πρόκειται για μια πρωτότυπη παραγωγή της streaming υπηρεσίας Stan και η παραγωγή έχει αρχίσει στα στούντιο του Fox στο Σίδνεϊ.

Το «C*A*U*G*H*T» αποτελείται από έξι επεισόδια και η ιστορία ακολουθεί τέσσερις Αυστραλούς στρατιώτες που στέλνονται σε μια μυστική αποστολή σε κάποια κατεστραμμένη – από τον πόλεμο – χώρα. Περνιούνται για Αμερικανοί, αιχμαλωτίζονται και παράγουν ένα βίντεο με ομήρους που γίνεται viral. Όταν οι στρατιώτες αναγνωρίζονται πλέον από πολλούς – κάτι σαν διασημότητες – συνειδητοποιούν ότι η αιχμαλωσία τους μάλλον είναι ό,τι καλύτερο τους έχει συμβεί.

Η σειρά, που θα κυκλοφορήσει διεθνώς, είναι μια δημιουργία του Αυστραλού ηθοποιού και κινηματογραφιστή Κικ Γκάρι («Edge of Tomorrow») ο οποίος θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πεν. Ο δεύτερος έχει αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τους Τζον και Μάικλ Σβαρτς («Danger Close: The Battle of Long Tan», «Gold»).

Ο Πεν βρισκόταν στην Ουκρανία για αρκετές εβδομάδες μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, γυρίζοντας ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γνώρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει εμφανιστεί διαδικτυακά σε πολλούς θεσμούς με σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο για όλα όσα συμβαίνουν και να κερδίσει τη στήριξη των ανθρώπων για μια μάχη αντίστασης.

Με πληροφορίες από το Variety