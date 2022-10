Όταν οι ήρωες animation «βγήκαν από την ντουλάπα»

Τηλεοπτικοί animation ήρωες που έχουμε αγαπήσει και παρελαύνουν στη μικρή οθόνη ξανά και ξανά και για τους οποίους αποτελούσε κοινό αλλά ανομολόγητο μυστικό η σεξουαλικότητα και η ταυτότητα φύλου τους. Δεν είναι λίγοι οι χαρακτήρες της ένατης τέχνης που είναι αρκετά εμφανές πως υπάγονται κάτω από την LGBTQIA+ ομπρέλα κι όμως, μόλις τα τελευταία χρόνια κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει το επίσημο coming out τους.

Σειρά παίρνει η Βέλμα του «Scooby Doo», την οποία βλέπουμε στο νέο τρέιλερ της ταινίας «Trick or Treat Scooby Doo!» να αντιδρά σαν να σταματά ο χρόνος βλέποντας την ηρωίδα Κόκο Ντιάμπλο.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

— Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022