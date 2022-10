Ντέιβιντ Τέναντ: Αποκαλύπτεται ως ο 14ος Δόκτωρ στο νέο τρέιλερ του «Doctor Who»

Το «Doctor Who», η μακροβιότερη σειρά επιστημονικής φαντασίας και ορόσημο της βρετανικής ποπ κουλτούρας, ολοκλήρωσε την πρόσφατη σεζόν του πριν από μερικές ώρες στο BBC One.

Το δίκτυο επιβεβαίωσε ότι η σειρά θα επιστρέψει τον Νοέμβριο του 2023, με «τρία ξεχωριστά επεισόδια». Μάλιστα, κυκλοφόρησε και το τρέιλερ για τη συνέχεια της ιστορίας. Το τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «The Power of the Doctor» έκλεισε με την εμφάνιση της Τζόντι Γουίτακερ ως την 13η γιατρό και το καθιερωμένο, αγωνιώδες φινάλε της «αναγέννησης» του δόκτορα στο νέο του σώμα. Και αυτή τη φορά, πρόκειται για ένα πρόσωπο που οι θαυμαστές της σειράς θα αναγνωρίσουν.

Στις αρχές του 2022, ανακοινώθηκε ότι ο νέος Δόκτωρ θα είναι ο Ντσούτι Γκάτουα, για να αναλάβει καθήκοντα στα επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν το 2024.

Ωστόσο, οι θεατές δεν είδαν τον Γκάτουα λίγο πριν τους τίτλους τέλους του επεισοδίου, αλλά τον Ντέιβιντ Τέναντ. Το όνομα του Τέναντ, ο οποίος υποδύθηκε τον 10ο – κατά σειρά – δόκτορα από το 2005 έως το 2010, είχε ήδη επιβεβαιωθεί για τρια επεισόδια που θα προβληθούν το 2023 και θα «γιορτάσουν» την 60η επέτειο της σειράς. Στο επετειακό αφιέρωμα θα συμπρωταγωνιστήσει η Ντόνα Νόμπλ (Κάθριν Τέιτ). Τώρα, το πρόγραμμα έγινε πιο σαφές. Σε ανακοίνωσή του, το BBC ανέφερε ότι ο Τέναντ δεν θα επαναλάβει τον 10ο γιατρό αλλά θα ενσαρκώσει τον νέο, 14ο. Ο Γκάτουα θα ακολουθήσει τον Τέναντ στον ρόλο του 15ου και μάλιστα θα αποτελέσει τον πρώτο μαύρο Doctor.

Ο δημιουργός της σειράς Ράσελ Τ. Ντέιβις είπε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το BBC: «Αν πιστέψατε ότι η εμφάνιση του Ντέιβιντ Τέναντ ήταν σοκαριστική, σας έχουμε περισσότερες εκπλήξεις. Ο δρόμος για τον 15ο γιατρό και τον Γκάτουα είναι στρωμένος με μυστήριο, τρόμο, ρομπότ, μαριονέτες, κίνδυνο και διασκέδαση. Και πώς όλα αυτά συνδέονται με την επιστροφή της εκπληκτικής Ντόνα Νομπλ; Πώς, τι, γιατί; Σας δίνουμε έναν χρόνο για να κάνετε υποθέσεις και μετά θα αποκαλυφθούν όλα».

«Είναι εκπληκτικά καλός, εξαιρετικός. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει έναν πολύ καλό Δόκτωρ να περιμένει», ανέφερε ο Τέναντ.

Με πληροφορίες από το BBC, το Collider