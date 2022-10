«House of the Dragon»: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη δεύτερη σεζόν

Ο Ματ Σμιθ στο «House of the Dragon». Φωτ. HBO Max

Η πρώτη σεζόν της σειράς «House of the Dragon» ολοκληρώθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, με το τελευταίο επεισόδιο να σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης (το παρακολούθησαν συνολικά 9.3 εκατ. τηλεθεατές).

Το τηλεοπτικό πρότζεκτ που βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood», απέκτησε τόσους πολλούς οπαδούς που το αμερικανικό δίκτυο HBO, το ανανέωσε για δεύτερη σεζόν πριν ακόμα τελειώσει η πρώτη. Κι ενώ η δεύτερη σεζόν θα αργήσει να κυκλοφορήσει – συγκεκριμένα τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2023 – οι θαυμαστές ήδη συζητούν για τα όσα θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια της ιστορίας που θα κάνει πρεμιέρα το 2024 χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα την ακριβή ημερομηνία.

Fire reigns. #HouseoftheDragon has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/6CxhzC7SKv — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 26, 2022



Σύμφωνα με τον ιστότοπο Vanity Fair, αρκετοί βασικοί ηθοποιοί που συμμετείχαν στην πρώτη σεζόν θα επιστρέψουν για τη δεύτερη αλλά κάποιοι δεν θα εμφανιστούν καθόλου. Εκτός κι αν οι δημιουργοί εκπλήξουν το κοινό με ακόμα ένα μεγάλο χρονικό άλμα ή αλλαγές στο καστ. Μια μεγάλη αλλαγή είναι ότι ο συνδημιουργός της σειράς Μιγκέλ Σαπότσνικ, αποχωρεί καθώς ετοιμάζει νέα πρότζεκτ για το HBO.

Πριν από το «House of the Dragon», ο Σαπότσνικ σκηνοθέτησε αρκετά δημοφιλή επεισόδια του «Game of Thrones» συμπεριλαμβανομένων των «Hardhome» και «The Battle of the Bastards». Όπως όμως αναφέρει ο ιστότοπος The Hollywood Reporter, το όνομά του θα βρίσκεται ακόμα στους τίτλους ως υπεύθυνος παραγωγής.

Ο συνεργάτης του Σαπότσνικ, Ράιαν Κόνταλ, αναλαμβάνει τη δεύτερη σεζόν μόνος του με βοηθό του σκηνοθέτη του «Game of Thrones» Άλαν Τέιλορ στη σκηνοθεσία και την παραγωγή. «Ανυπομονούμε, η συνεργασία μας με τον Άλαν Τέιλορ μετρά πολλές δεκαετίες και είμαστε ενθουσιασμένοι που εντάσσεται στην υπόλοιπη ομάδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το HBO.

Η διαφορετική πλευρά του Ντέιμον

Όσον αφορά τον Ντέιμον (Ματ Σμιθ), η παραγωγός της σειράς Σάρα Χες είπε ότι θα δούμε «μια διαφορετική πλευρά» του χαρακτήρα που θα επηρεάσει τη σχέση του με τη Ρενίρα (Έμα Ντάρσι).

Μιλώντας στον ιστότοπο «The Hollywood Reporter», η Χες δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή γράφουμε το σενάριο της δεύτερης σεζόν και προσπαθούμε να καταλήξουμε στη φύση της σχέσης ανάμεσα στον Ντέιμον και τη Ρενίρα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες στο βιβλίο “Fire & Blood” σχετικά με αυτό».

Ο Κόνταλ εξήγησε πρόσφατα στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times το γεγονός ότι στη δεύτερη σεζόν, ο ρυθμός θα είναι πιο έντονος. «Θα φτάσουμε στο θέαμα. Αλλά θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα αυτών των ανθρώπων πριν κατευθυνθούν σε πόλεμο». Και συμπλήρωσε: «Ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων θα έχει τον ρυθμό που ήλπιζαν οι θαυμαστές όταν παρακολούθησαν τις τελευταίες σεζόν του “Game of Thrones”. Οι θεατές θα δουν αναλυτικά και θα νιώσουν τις τραγωδίες που βιώνουν οι χαρακτήρες, έχουμε εργαστεί τόσο πολύ γι’αυτό το αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες από το Vanity Fair, το Hollywood Reporter, τους Sunday Times