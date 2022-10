Henry Cavill: Αποχωρεί από το «The Witcher» μετά την 3η σεζόν

Σε μια μεγάλη αλλαγή προχωράει η σειρά «The Witcher» του Νetflix. Η τρίτη σεζόν που θα βγει το καλοκαίρι θα είναι η τελευταία που θα έχει ως πρωταγωνιστή της τον Χένρι Καβίλ (Henry Cavill).

Αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο τρίτος κύκλος του «Τhe Witcher», η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για τέταρτη σεζόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γκέραλτ θα αναλάβει ο Λίαμ Χέμσγουορθ.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!

