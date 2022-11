Netflix: Μόργκαν Φρίμαν, Ντέιβιντ Ατένμπορο αφηγητές σε ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον

Το Netflix αποκτά περισσότερο πρωτότυπο περιεχόμενο με θεματολογία που αφορά το περιβάλλον και τον πλανήτη γενικότερα.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα σκοπεύει να εμπλουτίσει την ταινιοθήκη της με έξι νέες σειρές, συμπεριλαμβανομένης μιας με τίτλο «Our Universe» με αφηγητή τον Μόργκαν Φρίμαν. Εκτός όμως από αυτή, στην πλατφόρμα επιστρέφει και η δεύτερη σεζόν της σειράς ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Ατένμπορο, «Our Planet». Με αυτό τον τρόπο, τα προγράμματα με τίτλο «Our» επεικτείνονται και με άλλα θέματα όπως οι ωκεανοί, ο κόσμος του νερού, ο κόσμος στον οποίο ζούμε.

Αυτό το νέο βήμα, με επικεφαλής τον υπεύθυνο σειρών ντοκιμαντέρ Άνταμ Ντελ Ντίο, έρχεται μετά την τηλεθέαση – ρεκόρ που σημείωσε το «Our Planet». Από την πρεμιέρα του τον Απρίλιο του 2019, τη σειρά παρακολούθησαν περισσότερο από 100 εκατομμύρια νοικοικυριά. Μάλιστα, αποτέλεσε έμπνευση για τον Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος τον Απρίλιο κυκλοφόρησε τη δική του σειρά περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με τίτλο «Our Great National Parks».

Όσον αφορά το «Our Universe», η σειρά θα συνδυάζει πλάνα άγριας ζωής με κοσμικά ειδικά εφέ, σε ένα «ταξίδι» γεμάτο ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εικόνες. Από τη γέννηση του ήλιου μέχρι αυτήν της θαλάσσιας χελώνας, το «Our Universe» χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια για να προσθέσει περισσότερο δράμα στις ουράνιες δυνάμεις που δημιούργησαν το ηλιακό μας σύστημα με τη χρήση σύγχρονης κάμερας και τεχνολογίας CGI ώστε να αναδειχθούν τα πιο χαρισματικά ζώα στη Γη.

Το πρότζεκτ των έξι επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Νοεμβρίου του 2022. Η παραγωγή είναι των BBC Studios καθώς και των Άντριου Κοέν και Μάικ Ντέιβις.

Η φωνή του Φρίμαν ακούγεται επίσης και στη σειρά, «Life on Our Planet», μια ιστορία για τη μάχη και κατάκτηση του πλανήτη Γη. Το επερχόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα εξερευνήσει το 99% των κατοίκων της Γης που χάθηκαν στο παρελθόν. Το «Life on Our Planet» χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και την επιστήμη για να παρουσιάσει πλάσματα που είχαν εξαφανιστεί από καιρό. Η σειρά των έξι επεισοδίων θα ξεκινήσει το 2023.

Η δεύτερη σεζόν του «Our Planet», σε αφήγηση του Ατένμπορο, θα κάνει κι αυτή πρεμιέρα το 2023. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ από τους δημιουργούς του «Planet Earth». Πρωταγωνιστές, θα είναι τα ζώα και η ιστορία θα ξετυλίξει τα μυστήρια του πώς και γιατί μεταναστεύουν.

Η σειρά «Our Oceans» θα εξερευνήσει τα τροπικά ζεστά νερά του Ινδικού Ωκεανού, μέχρι τα βάθη του Ατλαντικού, τον Νότιο και Αρκτικό Ωκεανό.

Το «Our Living World» θα περιλαμβάνει επιστημονικές αποκαλύψεις και πλάνα από τα φυσικά δίκτυα του πλανήτη. Η κυκλοφορία των τεσσάρων επεισοδίων έρχεται το 2024.

Τέλος, το «Our Water World» το οποίο θα προβληθεί αργότερα και συγκεκριμένα το 2025, θα εξερευνήσει τα ορμητικά ποτάμια, τους καταρράκτες και το νερό στη ζωή μας.

Με πληροφορίες από το Deadline