«The Sandman»: Η σειρά επιστρέφει με περισσότερα επεισόδια

Ο χρόνος δεν τελείωσε για τη σειρά φαντασίας «The Sandman» με το Netflix να αποφασίζει την κυκλοφορία περισσότερων επεισοδίων. Η streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε την είδηση το απόγευμα της Τετάρτης.

Ωστόσο, δεν πρόκειται ακριβώς για δεύτερη σεζόν αλλά «μια συνέχεια στο σύμπαν του “The Sandman” η οποία θα παρουσιαστεί στα επόμενα επεισόδια».

Ο αριθμός των επεισοδίων και οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix

Says @neilhimself: “There are some astonishing stories waiting for Morpheus and the rest of them…Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead, after all. And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell” pic.twitter.com/WKiWp7IDkk

