Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου γίνονται τηλεοπτική σειρά

Ο Καναδός συγγραφέας Ίαν Ριντ και ο Αμερικανός ηθοποιός και σεναριογράφος Τζέισον Σουόρτσμαν βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας ώστε να μεταφέρουν τα «Μήλα», την πολυβραβευμένη ταινία – και σκηνοθετικό ντεμπούτο – του Χρήστου Νίκου από το 2020, στην αμερικανική μικρή οθόνη.

Σκηνοθέτης του νέου πρότζεκτ θα είναι ο ίδιος ο Νίκου, παραγωγοί οι Ριντ και Σουόρτσμαν όπως -μεταξύ άλλων- και η εταιρεία παραγωγής της Κέιτ Μπλάνσετ, Dirty Pictures.

Το τηλεοπτικό «Apples» θα επεκτείνει τον κόσμο που δημιούργησε ο Νίκου για την ταινία, η οποία ήταν η ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ 2021 στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια πόλη, της οποίας το όνομα δεν γνωρίζουμε, εν μέσω μιας έξαρσης ξαφνικής αμνησίας των κατοίκων. Πρόκειται για μια σειρά που καταπιάνεται με υπαρξιακά θέματα, μελετά σε βάθος τους ανθρώπινους χαρακτήρες, έχει κωμικά στοιχεία αλλά πάνω από όλα είναι ειλικρινής. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων που πάσχει από αμνησία και εντάσσεται σε ένα πειραματικό πρόγραμμα αποκατάστασης, σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να «δημιουργήσουν» μια νέα ταυτότητα.

Ο Ριντ είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος «Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος» που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε ταινία για το Netflix. Το δεύτερό του μυθιστόρημα «Foe» αναμένεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια τη Σίρσα Ρόναν.

Ο Σουόρτσμαν συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία του Γουές Άντερσον «Asteroid City» και στη συνέχεια θα τον δούμε στο φιλμ «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes». Επιπλέον, εμφανίζεται και στο φιλμ «The French Dispatch» που κυκλοφόρησε πέρυσι στις αίθουσες.

Ο Αθηναίος Νίκου αυτό το χρονικό διάστημα σκηνοθετεί τη δεύτερή του ταινία «Fingernails» για την Apple. Πριν από τη σκηνοθεσία του «Apples», εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες όπως «Ο Κυνόδοντας» και το «Before Midnight».

Με πληροφορίες από το Deadline