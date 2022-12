NYT: Οι καλύτερες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές του 2022

Το 2022 ήταν αναμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα χρονιά για την εγχώρια αλλά και ξένη τηλεόραση. Τα δίκτυα του εξωτερικού αλλά και οι streaming πλατφόρμες, εκτός από παλαιό, εμπλουτίστηκαν και με νέο περιεχόμενο πολλαπλασιάζοντας τις παραγωγές που τα τελευταία χρόνια είχαν μειωθεί και λόγω πανδημίας.

Λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, οι The New York Times συγκεντρώνουν τις σειρές που προβλήθηκαν σε αμερικανικά μέσα και ξεχώρισαν.

Reservation Dogs (FX στο Hulu)

Στη δεύτερη σεζόν, η σειρά των Στέρλιν Χάρτζο και Τάικα Γουαϊτίτι έγινε πιο παράξενη, αστεία και θλιβερή καθώς οι ιθαγενείς έφηβοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια και να βασιστούν στην ελπίδα. Η σειρά ανανεώθηκε για τρίτο κύκλο επεισοδίων, οπότε οι περιπέτειες των Rez Dogs της Οκλαχόμα συνεχίζονται.

Abbott Elementary (ABC)

Η σειρά της Κουίντα Μπράνσον μοιάζει αρκετά οικεία. Στο επίκεντρο, βρίσκεται ένα δημόσιο σχολείο όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Με ένα υπέροχο καστ και προσοχή στη λεπτομέρεια, το «Abbott Elementary» παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το σχολικό περιβάλλον θα γίνει καλύτερο για τους μαθητές.

Atlanta (FX), Better Call Saul (AMC), Better Things (FX), The Good Fight (Paramount+)

Αυτή τη χρονιά, παρακολουθήσαμε τα τελευταία επεισόδια σειρών που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία όπως το «Better Call Saul», το «The Good Fight», το «Atlanta» και το «Better Things». Οι παραπάνω σειρές παρουσίασαν θέματα όπως ο κόσμος της χιπ χοπ και η σύγχρονη κοινωνία, το ταξίδι ενός αντιήρωα να φτιάξει τη ζωή του, οι παρατηρήσεις μιας σινγκλ μητέρας όσον αφορά την οικογένεια και το σύμπαν και ένα δικαστικό δράμα με φόντο την Αμερική του Τραμπ αλλά και τον κόσμο μετά την εκλογή του.

Los Espookys (HBO) και «What We Do in the Shadows» (FX)

Πρόκειται για μια μεγάλη άνθιση των υπερηρωικών κομεντί από την κυκλοφορία του «Bewitched». Η δεύτερη σεζόν του «Espookys» παρουσιάζει μια ιστορία που συνδυάζει την πολιτική με την εμφάνιση κ.α. Όσο για την Άννα Φέμπρεγκα, η ηθοποιός συνεχίζει να δίνει μια από τις πιο καλές ερμηνείες στο φετινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

High School (Freevee)

Σε μια χρονιά γεμάτη από τηλεοπτικές ιστορίες βασισμένες σε αληθινά γεγονότα, ξεχώρισε μια σειρά την οποία οι δημιουργοι εμπνεύστηκαν από τα απομνημονεύματα των αδερφών και τραγουδοποιών Τέγκαν και Σάρα. Τοποθετημένο στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το «High School» συνδυάζει τις κλασικές ιστορίες ενηλικίωσης εφήβων με μια καλλιτεχνικής προέλευσης (εδώ ξεχωρίζουν στους δευτερεύοντες ρόλους οι Κόμπι Σμάλντερς και Κάιλ Μπορνχάιμερ).

Killing It (Peacock) και P-Valley (Starz)

Πού είναι το αμερικανικό όνειρο; Το «Killing It» με τον Κρεγκ Ρόμπινσον ως επίδοξο επιχειρηματία που προσπαθεί να κερδίσει έναν διαγωνισμό δολοφονίας πύθωνα, εξελίχθηκε σε μια σάτιρα με φόντο τις αμερικανικές εκλογές του 2016.

My Brilliant Friend (HBO)

Μια από τις πολλές τηλεοπτικές μεταφορές ήταν και η σειρά «My Brilliant Friend» του HBO. Το δημοφιλές – στην Ευρώπη – πρότζεκτ είναι βασισμένο στη σειρά βιβλίων της Έλενα Φεράντε. Το επεισόδιο της τρίτης σεζόν με τίτλο «Those Who Leave and Those Who Stay» συνεχίζει την ιστορία φιλίας καθώς η Έλενα γίνεται συγγραφέας στην Ιταλία του 1970.

The Rehearsal (HBO)

Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε μια αίθουσα με καθρέφτες, το ριάλιτι τηλεοπτικό πείραμα του Νέιθαν Φίλντερ που αφορά την τελειοποίηση της ζωής ενός ατόμου και κινείται γύρω από θέματα σχετικά με τη μοίρα, την μετάνοια και τον έλεγχο.

Severance (Apple TV+)

Το δυστοπικό θρίλερ της Apple TV+ εστιάζει στους υπαλλήλους μιας μυστηριώδους εταιρείας που έχουν υποστεί – με τη θέλησή τους – μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση. Ο εγκέφαλος διαχωρίζει τις ώρες που αυτοί περνούν στην εργασία από εκείνες στο σπίτι. Ωστόσο, κάποιος υπάλληλος θα προσπαθήσει να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία και τότε θα αρχίσει να ξυτυλίγεται το νήμα μιας αναπάντεχης προσωπικότητας.

Με πληροφορίες από τους The New York Times