«Wednesday» στο Netflix: Θα κυκλοφορήσει δεύτερη σεζόν; Τι λένε οι δημιουργοί της σειράς

Το «Wednesday», η «σκοτεινή – fantasy» σειρά του Netflix που στην ουσία αποτελεί spinoff των ταινιών «The Addams Family», γνώρισε πολύ γρήγορα επιτυχία και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις 10 καλύτερες σειρές της πλατφόρμας παραπάνω μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της στις 23 Νοεμβρίου του 2022.

Το τηλεοπτικό πρότζεκτ, τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του οποίου σκηνοθέτησε ο Τιμ Μπάρτον, αποτελείται από οκτώ κεφάλαια με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα στο ρόλο της κόρης των Γκόμεζ και Μορτίσια Άνταμς, Γουένσντεϊ. Οι γονείς, στέλνουν την κόρη τους σε ένα οικοτροφείο για νεαρούς με υπερφυσικές δυνάμεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κάποιοι είναι λύκοι κλπ). Κατά τη διαμονή της εκεί, θα ανακαλύψει ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ένας κατά συρροή δολοφόνος και έτσι εκείνη είναι αυτή που θα πρέπει να βρει τη λύση του μυστηρίου. Με πολλούς υπόπτους γύρω της, η αποστολή δεν είναι εύκολη.

They haven’t built a school that can hold me. I doubt Nevermore will be any different. pic.twitter.com/bsVIb8REd3



Μερικές ώρες μετά τη θέαση, οι συνδρομητές της πλατφόρμας και θαυμαστές των ιστοριών της οικογένειας Άνταμς, αναρωτιούνται αν θα υπάρξει συνέχεια.

Μιλώντας στον ιστότοπο Variety, ένας από τους δημιουργός του πρότζεκτ, ο Μάιλς Μίλαρ, είπε ότι μαζί με τον επίσης δημιουργό Άλφρεντ Γκουντ έχει σχεδιάσει τη δομή για το τι θέλουν να κάνουν σε περίπτωση που γυριστεί δεύτερη σεζόν. «Πάντα κοιτάμε στο μέλλον και όταν συναντιόμαστε για να δημιουργήσουμε μια σειρά, έχουμε στο νου μας ιδανικά πολλές σεζόν. Αυτό δεν είναι ποτέ αναμενόμενο, όμως ελπίζουμε λίγο πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ότι η σειρά θα είναι επιτυχημένη. Πάντα σκέφτεσαι την ανάπτυξη ενός χαρακτήρα τουλάχιστον για τρεις ή τέσσερις σεζόν».

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022