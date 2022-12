Από το «Succession» μέχρι το «Secret Invasion»: Ποιες τηλεοπτικές σειρές έρχονται το 2023

Το 2022 ήταν μια σημαντική χρονιά όσον αφορά τη μικρή οθόνη. Ειδικά στον χώρο του streaming, υπήρξαν αλλαγές που επηρέασαν τον τρόπο που παρακολουθούμε περιεχόμενο. Μερικές από αυτές ήταν η άνοδος της πλατφόρμας Disney+, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η Netflix και τα βήματα σε μια προσπάθεια αύξησης των εσόδων όπως επίσης και συνδρομητών.

Εκείνο, ωστόσο, που παραμένει σταθερό είναι ο αριθμός παλαιότερων και κυρίως νέων παραγωγών που κάνουν τους θεατές να προτιμούν την τηλεόραση ως μέσο ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Μέσα στη χρονιά που τελειώνει, κυκλοφόρησαν σειρές όπως το «Severance», το «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», το «Sherwood», το «Dopesick» και επέστρεψαν για νέο κύκλο επεισοδίων το «Peaky Blinders», το «Better Call Saul», το «The Handmaid’s Tale».

Πώς διαμορφώνεται, όμως, το τηλεοπτικό πεδίο της επόμενης χρονιάς; Ποιες σειρές θα μας απασχολήσουν περισσότερο το 2023;

Masters of the Air (Apple TV+)

Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τομ Χανκς, Γκάρι Γκέτζμαν ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη μίνι σειρά «Masters of the Air» με θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα προβληθεί στην Apple TV+.

Πρόκειται για τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Ντόναλντ Λ. Μίλερ από το 2006, το οποίο καταγράφει την καθημερινότητα των ανδρών της αεροπορίας και τις εναέριες βομβαρδιστικές επιθέσεις τους πάνω από το Βερολίνο, το Ανόβερο και τη Δρέσδη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την πλοκή και την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η Apple έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το πρότζεκτ με 20-27 εκατ. δολάρια για καθένα από τα 10 επεισόδια.

Succession (HBO)

Η αγαπημένη οικογένεια των Ρόι επιστρέφει για τον νέο κύκλο επεισοδίων. Στη τέταρτη σεζόν η διαδικασία πώλησης του ομίλου πολυμέσων Waystar Royco στον Μάτσον, κινείται πιο γρήγορα. Η προοπτική αυτής της πώλησης προκαλεί άγχος και οικογενειακό διχασμό μεταξύ των Ρόι καθώς περιμένουν να δουν πώς θα μοιάζει η ζωή τους όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί.

Daisy Jones and the Six (Prime Video)

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Τέιλορ Τζένκινς Ριντ, η δραματική σειρά εστιάζει στην ιστορία ενός ροκ συγκροτήματος που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1970. Συγκεκριμένα στη διάλυση σχέσεων και το προσωπικό δράμα ενός ανερχόμενου σταρ. Πρωταγωνιστούν οι Ράιλι Κίου και Σαμ Κλάφλιν.

Yellowjackets (Showtime)

Η σειρά μυστηρίου επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν η οποία υπόσχεται περισσότερες εκπλήξεις, μυστικά και ερωτήματα που θα απαντηθούν. Πώς σώθηκαν τα κορίτσια; Τι σημαίνει το σύμβολο στο δάσος; Στην ιστορία – όπως πάντα – εμπλέκεται και το μεταφυσικό στοιχείο που κάνει την πλοκή ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Στον νέο κύκλο επεισοδίων θα συμμετάσχει και ο Ελάιτζα Γουντ («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Wilfred», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind»).

Secret Invasion (Disney+)

Βασισμένο στο βιβλίο κόμικ του Μπράιαν Μάικλ Μπέντις από το 2008, η σειρά επικεντρώνεται στον Νικ Φέρι (Σάμιουελ Λ. Τζάκσον) ο οποίος βρισκόταν αγνοούμενος στη Γη εδώ και πολλά χρόνια και εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον κόσμο των Skrulls από το «Captain Marvel». Οι εξωγήινοι που αλλάζουν μορφή προσπαθούν να εισβάλουν στον πλανήτη μας από τη δεκαετία του 1980, όμως αυτό το μυστικό θα αποκαλυφθεί μέσα από τη σειρά της Disney+.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Netflix)

Κανένας χαρακτήρας του «Bridgerton» δεν αξίζει περισσότερο ένα spinoff από τη βασίλισσα Σάρλοτ, η μονάρχη στο σύμπαν που μετέφερε στη μικρή οθόνη η Σόντα Ράιμς από τα μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν. Και παρόλο που η σειρά θα εστιάζει στη Σάρλοτ, τα οκτώ επεισόδια θα περιλαμβάνουν αρκετούς χαρακτήρες της πρωτότυπης και δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Με πληροφορίες από το IndieWire