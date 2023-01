Η Μέριλ Στριπ στην τρίτη σεζόν του «Only Murders in the Building»

Η παρέα της δημοφιλούς και βραβευμένης σειράς της πλατφόρμας Hulu «Only Murders in the Building» μεγαλώνει. Στο καστ προστέθηκε και η Μέριλ Στριπ, η οποία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη τρίτη σεζόν.

Η είδηση έγινε πρώτα γνωστή μέσα από ανάρτηση της πρωταγωνίστριας και παραγωγού της σειράς Σελίνα Γκόμεζ, στον λογαριασμό της στο Instagram. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η ίδια κάθεται σε καναπέ μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν οι Τζάκι Χόφμαν και Πολ Ραντ.

