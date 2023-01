Πόσα δισεκατομμύρια λεπτά «έγραψε» στο streaming το «Stranger Things» το 2022;

Δεν τίθεται λόγος για τη δημοφιλία του «Stranger Things», της σειράς-φαινόμενο του Netflix, και η εντυπωσιακή κούρσα της περσινής, τέταρτης σεζόν της σειράς δεν σταματάει να το επιβεβαιώνει.

Σύμφωνα, λοιπόν, με νέα έκθεση της Nielsen, το «Stranger Things» ήταν ο πιο δημοφιλής τίτλος στο streaming στις ΗΠΑ για το 2022, μιας και οι τηλεθεατές το «στρίμαραν» συνολικά 52 δισεκατομμύρια λεπτά. Πρόκειται, μάλιστα, για το μεγαλύτερο νούμερο που καταγράφεται μετά το «The Office», όταν αυτό ήταν διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix, που το 2020 είχε «γράψει» 57.1 δισεκατομμύρια λεπτά τηλεθέασης (μην ξεχνάμε, όμως, ότι ήταν μια χρονιά που σε μεγάλο μέρος της υπήρχε lockdown).

Μάλιστα, το «Stranger Things» ξεπερνά κατά πολύ τη δεύτερη πιο δημοφιλή σειρά streaming στις ΗΠΑ για την περσινή χρονιά, που ήταν το «NCIS» με τηλεθέαση 38.1 δισεκατομμύρια λεπτά.

Το 2022, το streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε αύξηση της τάξεως του 27% σε σχέση με το 2021, με τους τηλεθεατές στη χώρα να πέρασαν συνολικά 19.4 εκατομμύρια χρόνια(!) μπροστά σε πλατφόρμες streaming.

Για να μην μένουμε, βέβαια, μόνο στα του Netflix, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Prime Video της Amazon, παραδόξως η πιο δημοφιλής σειρά δεν ήταν το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (9.4 δισεκατομμύρια λεπτά) αλλά η σειρά «The Boys» που το αμερικανικό κοινό παρακολούθησε συνολικά για 10.6 δισεκατομμύρια λεπτά.

Όσο για τον δημοφιλέστερο τίτλο του Disney+, αυτός ανήκει σε ταινία και συγκεκριμένα το animation «Encanto», με 27.42 δισεκατομμύρια λεπτά συνολικού streaming, δηλαδή οι τηλεθεατές το παρακολούθησαν ολόκληρο 269 εκατομμύρια φορές.

Αυτοί, λοιπόν, ήταν οι 15 πιο δημοφιλείς τίτλοι στο streaming στις ΗΠΑ για το 2022:

«Stranger Things» (Netflix), 52 δισ. λεπτά «NCIS» (Netflix), 38.1 δισ. λεπτά «Cocomelon» (Netflix), 37.8 δισ. λεπτά «Ozark» (Netflix), 31.3 δισ. λεπτά «Encanto» (Disney+), 27.4 δισ. λεπτά «Grey’s Anatomy» (Netflix), 26.8 δισ. λεπτά «Criminal Minds» (Netflix/Hulu/Paramount+), 24.9 δισ. λεπτά «Bluey» (Disney+), 21.1 δισ. λεπτά «Gilmore Girls» (Netflix), 20.8 δισ. λεπτά «Seinfeld» (Netflix), 19.3 δισ. λεπτά «Supernatural» (Netflix), 18.8 δισ. λεπτά «Wednesday» (Netflix), 18.6 δισ. λεπτά «Heartland» (Netflix), 18 δισ. λεπτά «Cobra Kai» (Netflix), 16.7 δισ. λεπτά «The Simpsons» (Disney+), 15.9 δισ. λεπτά

Με πληροφορίες από το Hollywood Reporter.