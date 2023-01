Μέσα στο 2023 θα δείτε το «One Piece» σε live action σειρά στο Netflix

Ξεκίνησε ως manga και στη συνέχεια έγινε anime, αποτελώντας έναν από τους πλέον αγαπημένους τίτλους ανάμεσα στους otakus. Τώρα το «One Piece» ετοιμάζεται να γίνει και live action σειρά που θα προβληθεί στο Netflix μέσα στη χρονιά.

Η σειρά θα βασίζετα φυσικά στο δημοφιλές manga του Εϊτσίρο Όντα, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού. Όσο για τους ηθοποιούς, στον ρόλο του Μάνκι Ντ. Λούφι θα δούμε τον Ινιάκι Γκοντόι, ο Μακένγιου θα είναι ο Ρορόνοα Ζόρο, η Έμιλι Ραντ η Νάμι, ο Τζέικομπς Ρομέρο Γκίμπσον θα είναι ο Ούσοπ και ο Ταζ Σκάιλαρ θα υποδυθεί τον Σάντζι.

Στην παραγωγή της σειράς πέρα από το Netflix βρίσκουμε τις Shueisha και Tomorrow Studios και ο Ματ Όουενς και o Στιβ Μέντα θα είναι οι showrunners και σεναριογράφοι της σειράς.

Μπορεί το Netflix να μην έχει δώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας του «One Piece», πάντως, μοιράστηκε στα social media την παρακάτω εικόνα του Λούφι:

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF

— Netflix (@netflix) January 30, 2023