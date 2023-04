«Star Wars»: Ερχεται νέα σειρά – Το «The Acolyte» θα κάνει πρεμιέρα το 2024

Εκτός από τις τρεις νέες ταινίες «Star Wars» που πρόσφατα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Star Wars Celebration στο Λονδίνο, έρχεται κι άλλη παραγωγή στο ίδιο σύμπαν καθώς προβλήθηκε ένα πρώτο teaser του «The Acolyte».

Πρόκειται για την νέα σειρά – θρίλερ στον κόσμο του «Star Wars» με πρωταγωνιστές τους Αμάντλα Στένμπεργκ και Λι Τζονγκ-τζε. Το υπόλοιπο καστ συμπληρώνουν οι Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Μάνι Χασίντο, Ντάφνι Κιν, Ρεμπέκα Χέντερσον, Κάρι-Αν Μος, Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν κ.α. Η εταιρεία Lucasfilm ανακοίνωσε ότι το πρότζεκτ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα, το 2024.

Just announced at #StarWarsCelebration:

The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG

— Star Wars (@starwars) April 7, 2023