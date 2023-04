«Lupin»: Επιστρέφει στο Netflix – Πότε κάνει πρεμιέρα η τρίτη σεζόν

Ο Λουπέν επιστρέφει στη μικρή οθόνη για τη συνέχεια της ιστορίας του.

Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του τρίτου κεφαλαίου της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Lupin» με πρωταγωνιστή τον Ομάρι Σι. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα στις 3 Οκτωβρίου του 2023.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, επιστρέφει ο Λουί Λετεριέρ ο οποίος αναμένεται να σκηνοθετήσει και την επόμενη ταινία «Fast and Furious». Η τρίτη σεζόν έρχεται δύο χρόνια μετά την προβολή της δεύτερης, αλλά τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Γαλλική πρωτεύουσα τον Νοέμβριο του 2021. Ωστόσο, αυτά διακόπηκαν πέρυσι μόνο για μια ημέρα μετά από την εισβολή 20 ατόμων στο πλατό και τη ληστεία εξοπλισμού αξίας περίπου 300,000 ευρώ.

Guess who’s back in the city of light.

Lupin Part 3 premieres October 5. pic.twitter.com/5k7k07G7k0

— Netflix (@netflix) April 20, 2023