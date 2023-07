Netflix: Αύξηση συνδρομητών παρά τον περιορισμό στην «κοινή χρήση» των κωδικών

5,9 εκατομμύρια νέοι συνδρομητές εγγράφηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες στο Netflix – αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που περίμεναν οι αναλυτές – μετά τον περιορισμό της δυνατότητας στους χρήστες να μοιράζονται τους κωδικούς πρόσβασής στην πλατφόρμα σε άτομα που δεν ανήκουν στο ίδιο «νοικοκυριό».

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το ίδιο το Netflix την ώρα που η απεργία συγγραφέων και ηθοποιών «κατακλύζει» τη βιομηχανία του Χόλιγουντ.

«Η απεργία δεν είναι το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος του «κολοσσού» streaming, Τεντ Σαράντος και τόνισε ότι η εταιρεία ελπίζει να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό «το συντομότερο δυνατό».

Ανακοινώνοντας τα τελευταία τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, το Netflix παρουσιάζει κέρδη 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου με τα έσοδα να ανέρχονται στα 8,3 δισ. δολάρια.

Η απεργία που μαίνεται αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ αναμένεται να επηρεάσει βαθιά τη βιομηχανία τους επόμενους μήνες, οδηγώντας σε καθυστερήσεις τηλεοπτικών παραγωγών όπως το House of the Dragon, του The Last of Us, αλλά και ταινιών όπως Gladiator 2 και Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το Netflix βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση συγκριτικά με τα «παραδοσιακά» μέσα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της απεργίας. Σημειώνεται ότι πέρυσι η εταιρεία είδε μείωση στους συνδρομητές της για πρώτη φορά. Έκτοτε άρχισε εκ νέου η ανοδική πορεία, ενώ στην αρχή του έτους ανακοίνωσε τον «περιορισμό» στην πρακτική της κοινής χρήσης των κωδικών πρόσβασης από τους συνδρομητές σε άτομα που δεν ανήκουν στο ίδιο «νοικοκυριό».

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην εβδομάδα το Netflix ανακοίνωσε ότι δεν προσφέρει πλέον το φθηνότερο πακέτο streaming χωρίς διαφημίσεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βασικό πακέτο έναντι 9,99 δολαρίων το μήνα στις ΗΠΑ και 6,99 λιρών το μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι πλέον διαθέσιμο «για νέα ή επανεγγραφόμενα μέλη» όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το Netflix αναφέρει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών» είναι διαθέσιμη σε προγράμματα με υποστήριξη διαφημίσεων και σημειώνει πως «ένας μικρός αριθμός δεν είναι διαθέσιμος λόγω περιορισμών αδειοδότησης».

Το Netflix τον Νοέμβριο εισήγαγε ένα πρόγραμμα streaming με διαφημίσεις για 6,99 δολάρια το μήνα σε 12 χώρες, ανατρέποντας μια πάγια τακτική της να μη βάζει διαφημίσεις. Τα Hulu και Disney+ της Disney και το HBO Max έχουν ήδη επιλογές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις.

Με πληροφορίες από Guardian και Variety