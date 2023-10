Το «Six Feet Under» έρχεται τον Νοέμβριο στο Netflix

Το «Six Feet Under», η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά του αμερικανικού δικτύου HBO που προβλήθηκε από το 2001 έως το 2005, επιστρέφει στη μικρή οθόνη και συγκεκριμένα το Netflix.

Την είδηση ανακοίνωσε η streaming πλατφόρμα μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter. «Six Feet Under: Ολόκληρη η σειρά έρχεται στο Netflix στις 1 Νοεμβρίου».

Six Feet Under: The Complete Series is coming to Netflix on November 1 pic.twitter.com/zQqo4r7jNx

— Netflix (@netflix) October 4, 2023