Η αμερικανική Fifth Season αποκτά τα δικαιώματα διεθνούς διανομής της σειράς «Milky Way»

Η Fifth Season, αμερικανική εταιρεία πίσω από τη δημιουργία τηλεοπτικών σειρών όπως οι «Scenes From a Marriage» (ΗΒΟ) και «Severance» (Apple TV+) αλλά και ταινιών όπως το «The Lost Daughter», απέκτησε τα δικαιώματα διεθνούς διανομής της ελληνικής δραματικής εφηβικής σειράς του Βασίλη Κεκάτου, «Milky Way».

Στο νέο του τηλεοπτικό πρότζεκτ, ο – βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία μικρού μήκους «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» – σκηνοθέτης και σεναριογράφος παρουσιάζει μια ιστορία ενηλικίωσης με επίκεντρο μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια απομακρυσμένη ορεινή πόλη όπου η 17χρονη Μαρία, που ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια, μένει έγκυος από τον σύντροφό της, Τάσο. Ο Τάσος έχει μεγαλώσει δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης, έχει συνηθίσει αυτή τη ζωή. Οι γονείς της αποδέχονται γρήγορα το γεγονός και περιμένουν την κόρη τους να γίνει μια παντρεμένη μαμά στην εφηβεία, κάτι που την απομονώνει από τους φίλους της. Η άφιξη ενός νέου προσώπου, του Τζο, από την Αθήνα πυροδοτεί έναν ιδιαίτερο δεσμό. Η Μαρία θα αντιμετωπίσει συνεχείς ανατροπές και περιπέτειες, αμφισβητώντας τις κοινωνικές προσδοκίες. Σύντομα, θα πρέπει να αποφασίσει μεταξύ της προσαρμογής στο περιβάλλον της ή την παράβλεψη των κανόνων ώστε να διαμορφώσει τη δική της μοίρα.

Το «Milky Way» των οκτώ επεισοδίων, είναι μια παραγωγή της ελληνικής εταιρείας Foss Productions σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Plays2Place και το τηλεοπτικό δίκτυο του Mega, καθώς εκεί θα προβληθεί η σειρά της οποίας η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα του Vodafone TV. Το τρίτο επεισόδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το εγχείρημα γυρίστηκε μέσα στο χρονικό διάστημα των επτά μηνών. Σε αυτό συμμετέχουν μια πληθώρα ηθοποιών, ανάμεσά τους και οι: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Ακύλλας Καραζήσης, Αργύρης Μπακιρτζής, Μαρία Καλλιμάνη, Σοφία Κόκκαλη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου, Μαρία Μαμούρη, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Με πληροφορίες από το Variety