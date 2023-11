Επιστρέφει το «Big Little Lies»; Τι απαντά η Νικόλ Κίντμαν

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς του HBO, «Big Little Lies» και ενώ οι συντελεστές θεωρούσαν απίθανη την κυκλοφορία νέων επεισοδίων, η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε ότι ο τρίτος κύκλος βρίσκεται στα… σκαριά.

Η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός, εκτός από πρωταγωνίστρια, ήταν και παραγωγός στην επιτυχημένη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Λίαν Μοριάρτι. Στο πρότζεκτ, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, συμμετείχαν και οι Ρις Γουίδερσπουν, Λόρα Ντερν, Ζόι Κράβιτς και Σέιλιν Γούντλεϊ.

Οι φήμες για τη δημιουργία τρίτου κύκλου επεισοδίων υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια, ώσπου η Κίντμαν τώρα μοιάζει να επιβεβαιώνει τη συνέχεια της ιστορίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της σε δημόσια εκδήλωση, η Κίντμαν εξήγησε γιατί το «Big Little Lies» ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα εγχειρήματα της καριέρας της. «Αγαπώ τη σειρά επειδή ήρθε σε μια χρονική περίοδο της ζωής μου που έκανα οικογένεια, σκεφτόμουν να αποσυρθώ από την υποκριτική, αλλά μετά προέκυψε αυτή η συνεργασία, για την οποία, μαζί με τη Ρις Γουίδερσπουν, γίναμε παραγωγοί. Την παρακολουθήσατε όλοι και γνώρισε τεράστια επιτυχία», είπε η ηθοποιός σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram από έναν λογαριασμό με το όνομα DeuxMoi και στη συνέχεια κυκλοφόρησε και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα σας παρουσιάσουμε μια τρίτη (σεζόν), απλά σας πληροφορώ», δήλωσε αμέσως μετά.

Nicole Kidman confirms a third season of Big Little Lies is in the works via @deuxmoiworld‘s Instagram story pic.twitter.com/UyfVkhrWnu

— Nicole Kidman News (@KidmanUpdates) November 18, 2023