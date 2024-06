Μαργαρίτα Αλεξιάδη: «Με ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, λιγότερο οι ρόλοι»

Ένα από τα «φρέσκα» πρόσωπα στην εγχώρια μικρή οθόνη, η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, υποδύεται τη Βασιλική Πολύζου στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Αντέννα Ψυχοκόρες. Είναι ένας πολυδιάστατος ρόλος που επιτρέπει στην ηθοποιό να εξελιχθεί, καθώς βρίσκεται στα πρώτα βήματα της καριέρας της στον χώρο της υποκριτικής. Ταυτόχρονα συμμετέχει στη θεατρική παράσταση Αβελάρδος και Ελοΐζα και ετοιμάζει τη δική της ταινία με τίτλο Bitterfly.

Τι κοινό και ποιες διαφορές έχετε με τη Βασιλική Πολύζου που υποδύεστε στις Ψυχοκόρες;

Η Βασιλική Πολύζου αγαπάει πολύ τη μόρφωση, είναι πεισματάρα και έχει έναν επαναστατικό τρόπο σκέψης. Στη διάρκεια της ιστορίας κάνει λάθη, αμφισβητεί τον εαυτό της και τυφλώνεται από τις ευκαιρίες που της προσφέρονται στο σπίτι των Αρδιτών. Όσο εξελίσσεται η πλοκή, προσπαθεί να βρει την ισορροπία και την ειλικρίνεια που έχασε ως ψυχοκόρη. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχω με τη Βασιλική είναι το πείσμα και μια βασική διαφορά μας είναι ότι δεν είμαι τόσο παρορμητική όσο εκείνη.

Πώς προέκυψε η συμμετοχή σας στη σειρά;

Πέρασα από τη διαδικασία του κάστινγκ. Πιστεύω ότι από τα κάστινγκ κιόλας είχαμε πολύ καλή επικοινωνία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Μιχάλη Χαραλαμπίδη, καθώς και με τη Φρόσω Ράλλη, την καλλιτεχνική διευθύντρια. Η επικοινωνία μάλιστα αυτή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας εξελίχθηκε σε εμπιστοσύνη. Από την πρώτη σκηνή που έλαβα για το κάστινγκ μπορούσα να αναγνωρίσω πως πρόκειται για ένα καλογραμμένο σενάριο. Το θέμα της σειράς μού φάνηκε εξαιρετικά πρωτότυπο και οι διάλογοι προσεγμένοι.

Πού οφείλεται η επιτυχία της σειράς, κατά τη γνώμη σας;

Σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Ξεκινάει από το σενάριο, συνεχίζεται με την οπτικοποίηση του σεναρίου και ολοκληρώνεται στο εξαιρετικό καστ της σειράς. Νομίζω πως η σειρά μας έχει την ιδιαιτερότητα να είναι πιστή στην εποχή του ’50, χωρίς όμως να μυρίζει «παλιό». Όλα γίνονται υπό το πρίσμα μιας σύγχρονης ματιάς απέναντι στα γεγονότα.

Παρακολουθείτε τηλεόραση; Ποιες είναι οι αγαπημένες σας εγχώριες και ξένες παραγωγές;

Από τις ελληνικές σειρές που είδα από πέρυσι, θα πω ότι ξεχώρισα τις Ψυχοκόρες, το Maestro, το Milky Way και το Σωτέ. Μια σειρά που είδα πρόσφατα και είχε ενδιαφέρον είναι το Baby Reindeer, το The Bear και διαχρονικά αγαπώ το Twin Peaks, το The Office και το BoJack Horseman.

Πρόσφατα εμφανιστήκατε στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ποια είναι η καλύτερή σας ανάμνηση από τα γυρίσματα;

Ο γάμος μου ως Χάρις. Θυμάμαι είχαμε περάσει πολύ ωραία, γιατί οι άνθρωποι που είχαν έρθει ως βοηθητικοί ηθοποιοί για τον γάμο ήταν ντόπιοι και αντιδρούσαν σαν πραγματικοί καλεσμένοι. Όταν έφτασα στην εκκλησία ντυμένη νύφη, όλοι χειροκροτούσαν, έβγαζαν φωτογραφίες. Είχαμε χορέψει και γελάσει πολύ.

Τι είδους απαιτήσεις έχει ένας θεατρικός και τι ένας τηλεοπτικός ρόλος;

Αυτή τη στιγμή συμμετέχω στην παράσταση Αβελάρδος και Ελοΐζα, σε κείμενο του Γιάννη Καλαβριανού και σκηνοθεσία του Δημήτρη Σταυρόπουλου, μέχρι τις 4 Ιουνίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο ΠΛΥΦΑ. Η λειτουργία ενός ηθοποιού σε μια παράσταση σε σχέση με την τηλεόραση είναι εντελώς διαφορετική. Τα εκφραστικά μέσα και ο τρόπος προσέγγισης μιας παράστασης και μιας σειράς είναι εντελώς διαφορετικά και απαιτούν από τον ηθοποιό άλλο τρόπο δουλειάς στην κάθε περίπτωση. Οι απαιτήσεις ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις είναι εξίσου υψηλές.

Εκτός από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, φοιτήσατε και στο Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ. Ποια είναι η σημασία της τέχνης του σινεμά για εσάς;

Το σινεμά είναι κάτι που πάντα αγαπούσα ιδιαίτερα, γι’ αυτό και επέλεξα να διευρύνω τις σπουδές μου. Αυτό που με ενδιαφέρει στο σινεμά είναι η ελλειπτικότητα των αφηγήσεων, ο τρόπος που μπορεί να εστιάσει κανείς σε μια λεπτομέρεια, η ποίηση που μπορεί να έχει μια τοποθεσία ή ένα αντικείμενο, οι αποχρώσεις που μπορεί να έχει η ερμηνεία του ηθοποιού στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Πώς βλέπετε τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο;

Προσωπικά πιστεύω πως, παρότι το μπάτζετ και οι ευκαιρίες που δίνονται στους Έλληνες κινηματογραφιστές είναι ελάχιστα, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις κινηματογραφιστών στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστοί. Γι’ αυτόν τον λόγο καλό είναι να πηγαίνουμε σε φεστιβάλ κινηματογράφου, όσο μπορούμε, για να γνωρίσουμε αυτούς τους καλλιτέχνες και γενικότερα να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε τις δουλειές Ελλήνων δημιουργών.

Σε τι στάδιο βρίσκεται η δική σας ταινία, Bitterfly, και ποια η ιστορία της;

Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο του μοντάζ. Η ταινία μου αφορά την υποκειμενική ιστορία μιας γυναίκας έπειτα από το συμβάν ενός βίαιου χωρισμού. Όλη η ιστορία, χρονικά και αφηγηματικά, ασχολείται με την περίοδο του «μετά» και πώς το υποκείμενο και η κοινωνία συνολικά δρουν και υπάρχουν μετά από ένα βίαιο περιστατικό.

Τι ρόλο επιθυμείτε να ενσαρκώσετε στο μέλλον;

Παρόλο που είμαι πολύ νέα ακόμα στον χώρο, όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι περισσότερο με ενδιαφέρουν οι συνεργασίες παρά οι ρολόι. Δηλαδή περισσότερο με αφορά να δουλέψω με ανθρώπους που θα με εμπνέουν και τους εμπνέω παρά να παίξω την Οφηλία. Φέτος το καλοκαίρι θα συμμετέχω στην παράσταση Βάκχες σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεάτρου.

Η σειρά Ψυχοκόρες προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00.