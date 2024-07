Μπομπ Νιούχαρτ: Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο θρυλικός κωμικός

Ο Μπομπ Νιούχαρτ, ένας από τους πιο εμβληματικούς κωμικούς της γενιάς του, έφυγε από τη ζωή χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 94 ετών.

Η καριέρα του Νιούχαρτ ξεκίνησε στην αυγή της δεκαετίας του 1960. Συγκεκριμένα, το 1959, κάποιες κωμικές κασέτες που είχε φτιάξει για να διασκεδάσει όσο δούλευε ως λογιστής στο Σικάγο βρέθηκαν στον δρόμο στελέχους της Warner Bros. Records, η οποία το 1960 κυκλοφόρησε το κωμικό άλμπουμ «The Button-Down Mind of Bob Newhart».

Ο δίσκος έφτασε στο Νο 1 των charts και στα βραβεία Grammy του 1961 κατέκτησε απρόσμενα το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς. Μετά την πρώτη τεράστια επιτυχία του, δεν άργησε να μεταπηδήσει στον χώρο της τηλεόρασης, όπου πραγματοποίησε πολυάριθμες guest εμφανίσεις στις εκπομπές του Ντιν Μάρτιν και του Εντ Σάλιβαν μέχρι να αποκτήσει τη δική του εκπομπή, το «The Bob Newhart Show», μια κωμική σειρά στην οποία υποδυόταν έναν… ιδιαίτερο ψυχολόγο.

Συνέχισε τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο μέχρι τα 80 του χρόνια. Μάλιστα, κέρδισε βραβείο Emmy το 2013 για την guest εμφάνισή του στην πετυχημένη σειρά «The Big Bang Theory».

