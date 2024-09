Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon: Ολα όσα θα παρακολουθήσουμε τον Σεπτέμβριο στη μικρή οθόνη

Μετά από ένα καλοκαίρι αναμονής για το τηλεοπτικό πρόγραμμα του φθινοπώρου, οι πλατφόρμες streaming άρχισαν από την πρώτη Σεπτεμβρίου να ανανεώνουν τις ταινιοθήκες τους με νέες σεζόν σειρών, καινούργιες παραγωγές και πολλές ταινίες. Οι επιλογές είναι πολλές για όσους έκαναν ένα καλοκαιρινό διάλειμμα από τη μικρή οθόνη αλλά και εκείνους που έχουν παρακολουθήσει όλες τις σειρές οι οποίες στα μέσα του μήνα θα διεκδικήσουν βραβεία Emmy.

Από δραματικές ιστορίες βασισμένες σε δημοφιλή μυθιστορήματα, μέχρι ρομαντικές κομεντί, αθλητικές σειρές ντοκιμαντέρ και εγχώριες παραγωγές, η λίστα είναι μακρά και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Netflix

Το Τέλειο Ζευγάρι

Η Νικόλ Κίντμαν πρωταγωνιστεί στη δραματική μίνι σειρά που έχει στοιχεία από θρίλερ. Το «Τέλειο Ζευγάρι» αποτελεί μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της Ελίν Χίλντερμπραντ. Η ιστορία ακολουθεί την Αμίλια που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Μπέντζι, μέλος μιας εύπορης οικογένειας από την αμερικανική πόλη Ναντάκετ.

Ωστόσο, η μητέρα του Μπέντζι και δημοφιλής μυθιστοριογράφος Γκρίρ (Κίντμαν), δεν εγκρίνει αυτή τη σχέση και το δείχνει με κάθε τρόπο. Ολα θα αλλάξουν όταν ξαφνικά στην κοντινή παραλία θα βρεθεί το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου και αυτή η εξέλιξη θα αναστατώσει περισσότερο την οικογένεια και θα καταστρέψει τον γάμο. Τότε, θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται μυστικά, να προκύπτουν κατηγορίες και ερωτήσεις που θα οδηγήσουν στην αλήθεια.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου

Η Εμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 4 – Μέρος 2

Μετά από μια ολιγοήμερη παύση, η δημοφιλής σειρά επανέρχεται στην πλατφόρμα με το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν. Η Εμιλι θα βρεθεί ανάμεσα στη σχέση των Γκάμπριελ και Καμίλ, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσει μεγαλύτερη οικειότητα με τον Ιταλό Μαρτσέλο με τον οποίο θα ταξιδέψουν στη Ρώμη. «Μερικές φορές, αυτό που χρειάζεσαι είναι μια νέα προοπτική», ακούγεται στο τρέιλερ για τα νέα επεισόδια στα οποία εμφανίζονται νέα πρόσωπα όπως η νέα υπάλληλος στο πρακτορείο Savoir, Ζενεβιέβ.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου

Η Γαστρονομική Πάλη των Τάξεων

Μια ριάλιτι εκπομπή επιβίωσης με θέμα τη μαγειρική. Συνολικά 100 σεφ εστιατορίων, από επαγγελματίες μέχρι χομπίστες, αναμετρώνται σε μια μάχη γευσιγνωσίας και δεξιοτήτων. Οι σεφ χωρίζονται σε δύο ομάδες, την «Black Spoon» της οποίας οι συμμετέχοντες προέρχονται από εστιατόρια, μπαρ και σχολικές καντίνες και την «White Spoon» τα μέλη της οποίας είναι καταξιωμένοι σεφ και νικητές διαγωνισμών που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο της γαστρονομίας.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου

Τέρατα: Η Ιστορία των Λάιλ και Ερικ Μενέντεζ

Μετά την ιστορία του Αμερικανού κατά συρροή δολοφόνου Τζέφρι Ντάμερ, ο Ράιαν Μέρφι επιστρέφει στη μικρή οθόνη για ακόμα ένα κεφάλαιο της σειράς «Monster». Αυτή τη φορά εστιάζει στα αληθινά γεγονότα γύρω από τους Λάιλ και Ερικ Μενέντεζ. Δύο αδέρφια που τον Αύγουστο του 1989 σκότωσαν τους γονείς τους στο Μπέβερλι Χιλς και στη συνέχεια συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για φόνο πρώτου βαθμού. Φυλακίστηκαν χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου

Κανείς δεν το θέλει

Στη νέα ρομαντική δραμεντί της πλατφόρμας, η τέχνη μιμείται τη ζωή. Η Κρίστεν Μπελ πρωταγωνιστεί ως η σαρκαστική Τζοάν, η οποία μαζί με την αδερφή της Μόργκαν, παρουσιάζει το podcast με τίτλο Nobody Wants This. Η Τζοάν παθαίνει πολιτισμικό σοκ όταν αναπτύσσει σχέση με έναν Εβραίο, τον πρόσφατα χωρισμένο ραβίνο Νόα Ρόκλοβ. Μέσα από τη σχέση, η ηρωίδα μαθαίνει την εβραϊκή κουλτούρα, την πίστη και τη νοοτροπία των Εβραίων.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου

Οι Τρεις Κόρες του

Τρεις αποξενωμένες αδερφές (Νατάσα Λιόν, Ελίζαμπεθ Ολσεν και Κάρι Κουν) ξανασμίγουν σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης για να φροντίσουν τον άρρωστο πατέρα τους και κατ’επέκταση, να προσπαθήσουν να διορθώσουν τη σχέση μεταξύ τους. Τι θα συμβεί όταν ο πατέρας τους φύγει από τη ζωή;

Η δραματική ταινία του Αζέιζελ Τζέικομπς εστιάζει στην επούλωση των τραυμάτων, τις γέφυρες που πρέπει να χτιστούν ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας και τη δημιουργία νέων σχέσεων. Θα σταματήσουν να διατηρούν επαφή μέχρι τον θάνατο του επόμενου συγγενή;

Από τις 20 Σεπτεμβρίου

Cinobo

Ο Ράφτης

Μετά την προβολή της σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιαπωνία και Αμερική, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Ελληνογερμανίδας Σόνια Λίζα Κέντερμαν έρχεται στον χώρο του streaming.

Πρωταγωνιστής είναι ο Νίκος, ένας εκκεντρικός και λίγο αλαφροΐσκιωτος ράφτης που βιώνει μια αργοπορημένη ενηλικίωση, απομονωμένος στον μικρόκοσμο του οικογενειακού ραφτάδικου. Οταν κινδυνεύει να τα χάσει όλα και απελπίζεται, αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί. Τριγυρνά στους δρόμους της Αθήνας με ένα ραφτάδικο σε ρόδες και βρίσκει τρόπο να επανεφεύρει την τέχνη του. «Ντύνει» νύφες στα Καμίνια, δημιουργεί τα φορέματά τους και ερωτεύεται για πρώτη φορά στην ηλικία των 50 ετών.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου

Πολύδροσο

Η βραβευμένη έβδομη ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη είναι μια ωδή στη σχέση μαμάς και κόρης. Η Σοφία, η κόρη, επιστρέφει στο Πολύδροσο για να φροντίσει τη μητέρα της. Ομως στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την περιμένουν όλοι οι λόγοι που κάποτε συνέβαλαν στην απόφασή της να φύγει. Το απομονωμένο προάστιο Πολύδροσο, είναι ο τόπος όπου μητέρα και κόρη έρχονται αντιμέτωπες με μυστικά και φαντάσματα του παρελθόντος.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα, το μεγαλύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών και πυροδότησε συζητήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο. Η ταινία του Ρούμπεν Εστλουντ, ένα μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, αποτελεί σάτιρα για τις κοινωνικές τάξεις και τους ρόλους των ανθρώπων σε αυτές.

Τα μοντέλα Καρλ και Γιάγια είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα. Επιβάτες στο σκάφος είναι ένας ολιγάρχης από τη Ρωσία, βρετανοί έμποροι όπλων και ένας αλκοολικός καπετάνιος. Αρχικά, όλα φαίνονται ιδανικά και όμορφα. Οταν όμως ξεσπά μια θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία, η κρουαζιέρα μετατρέπεται σε εφιάλτη. Οι επιβάτες θα βρεθούν αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί μαζί με μια από τις καθαρίστριες του γιοτ η οποία γνωρίζει πώς να επιβιώσει και έτσι η ιεραρχία ανατρέπεται.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου

Disney+

Ιστορίες Καλοσύνης

Μετά το οσκαρικό «Poor Things», ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε με τη νέα του ταινία, «Ιστορίες Καλοσύνης», το σενάριο της οποίας συνυπογράφει ο Ευθύμης Φιλίππου. Το φιλμ θυμίζει παλαιότερες ταινίες του βραβευμένου Ελληνα σκηνοθέτη όπως για παράδειγμα ο «Κυνόδοντας». Στην τρίπτυχη αυτή ιστορία, ένας άνδρας χωρίς επιλογές προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του. Στο δεύτερο μέρος, ένας αστυνομικός ανησυχεί έντονα επειδή η σύζυγός του που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε αλλά είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Τέλος, μια γυναίκα είναι αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που προορίζεται για πνευματικός ηγέτης καθώς έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Εμα Στόουν, ο βραβευμένος για την ερμηνεία στο φιλμ Τζέσι Πλίμονς, ο Γουίλεμ Νταφόε κ.α.

Agatha all along

Η σειρά της Marvel παρουσιάζει την ιστορία της Αγκαθα Χάρκνες (WandaVision), η οποία ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και προκλήσεις. Η Αγκαθα έχει χάσει τις δυνάμεις της, όταν ξαφνικά ένας ύποπτος γκοθ έφηβος θα τη βοηθήσει να ξεφύγει από το ξόρκι στο οποίο έχει εγκλωβιστεί. Η ηρωίδα θα ακολουθήσει το θρυλικό Witches Road που κρύβει επικίνδυνες δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει ξανά τη δύναμή της.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου

We were the lucky ones

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Τζόρτζια Χάντερ, η μίνι σειρά παρουσιάζει την αληθινή ιστορία μιας εβραϊκής οικογένειας που αναγκάστηκε να πάρει χωριστούς δρόμους στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κάθε μέλος της οικογένειας ταξιδεύει σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου για να επιβιώσει. Ωστόσο, αυτό που όλοι επιθυμούν είναι η επανένωση της οικογένειας. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία με κεντρικό θέμα την ελπίδα και την αγάπη στις σκοτεινές περιόδους.

Lego Star Wars: Rebuild the galaxy

Ο Γαλαξίας του Star Wars κλονίζεται όταν ο Σιγκ Γκρίμπλινγκ θα ανακαλύψει μέσα σε έναν κρυφό ναό των Τζεντάι, ένα ισχυρό αντικείμενο. Στη νέα περιπέτεια, κατασκευασμένη από Lego, οι καλοί γίνονται κακοί και οι κακοί, καλοί. Εκείνος που μπορεί να σώσει τον Γαλαξία και να επαναφέρει την τάξη, είναι ο Σιγκ.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου

Apple TV+

Slow Horses

Η βραβευμένη βρετανική κατασκοπική σειρά, το σενάριο της οποίας βασίζεται στη σειρά μυθιστορημάτων του Μικ Χέρον «Slough House», επέστρεψε με τον τέταρτο κύκλο επεισοδίων. Ο Ντέιβιντ Καρτράιτ, ένας μυστικός πράκτορας την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών (MI5), βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας και ανησυχεί. Την ίδια ώρα, ο εγγονός του, Ρίβερ, θα πρέπει να πάρει απαντήσεις από τον παππού του. Εκτός όμως από αυτή την κατάσταση με τον παππού του, ο πράκτορας Ρίβερ έχει άλλη μια υπόθεση που πρέπει να ερευνήσει: μια βόμβα εξερράγη στη μέση ενός πολυκαταστήματος σκοτώνοντας σαράντα πολίτες.

La Maison

Ο εμβληματικός οίκος υψηλής ραπτικής, LEDU, εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο που δημιουργήθηκε όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο, αφήνοντας τον διάσημο σχεδιαστή Βίνσεντ Λεντού και την οικογένειά του να κρέμονται από ένα νήμα. Η πρώην μούσα του Βίνσεντ προσπαθεί να σώσει τον οίκο από την καταστροφή και τους ανταγωνιστές.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου

Amazon Prime Video

The Money Game

Ο κόσμος των κολεγιακών αθλημάτων άλλαξε με την πρόσφατη εφαρμογή του NIL, τον κανόνα που επιτρέπει σε νεαρούς αθλητές να χρησιμοποιήσουν το όνομα και την εικόνα τους για να προωθήσουν την καριέρα τους και να προσελκύσουν χορηγούς ενώ ακόμα φοιτούν. Η σειρά ντοκιμαντέρ, μια δημιουργία του θρύλου του NBA Σακίλ Ο’Νιλ, καταγράφει μέσα από έξι επεισόδια τον αντίκτυπο που είχε αυτός ο νέος κανονισμός σε αθλητές όπως η γυμνάστρια Ολίβια Νταν, η μπασκετμπολίστρια Ειντζελ Ρις και το αστέρι του ποδοσφαίρου Τζέιντεν Ντάνιελς. Η κάμερα ακολουθεί τις τρεις γυναίκες στην καθημερινότητά τους και αποκαλύπτει τις ιστορίες μαθητών των οποίων το όνομα έγινε μέρος της παγκόσμιας βιομηχανίας του αθλητισμού.

Κεντρική φωτό: Slow Horses/Apple TV