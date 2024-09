Χρήστος Φερεντίνος: «Προσπαθώ οι παίκτες να βγάζουν τον καλό τους εαυτό»

Πρόσφατα, ο Χρήστος Φερεντίνος συνάντησε σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών έναν κύριο που του θύμισε ότι, χρόνια πριν, η αδερφή του είχε κερδίσει στο Deal ένα χρηματικό ποσό που της επέτρεψε να ταξιδέψει με τον σύζυγό της στο εξωτερικό και έκτοτε έχει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Και του έκανε δώρο, ως καθυστερημένο «ευχαριστώ», μια καφετιέρα! Δεν ήταν η πρώτη φορά. «Πάρα πολλές φορές μού έχουν στείλει μέλια, λάδια, τσίπουρα και άλλα άνθρωποι που συμμετείχαν στα τηλεπαιχνίδια που έχω παρουσιάσει», θυμάται. Και δεν είναι και λίγα.

Έχει ήδη κλείσει μια 25ετία από την παρουσίαση των Κολλητών στον ΑΝΤ1 και με μια πρόχειρη καταμέτρηση που κάναμε στη συζήτησή μας τα τηλεπαιχνίδια που έχει παρουσιάσει ξεπερνούν την ντουζίνα: Οι κολλητοί, Deal, Μονομάχος, Φορτ Μπουαγιάρ, Η λίστα, Show me the money, Ελλάδα έχεις ταλέντο, Γιούρι Γκέλερ, Άκου τι είπαν και τώρα το Still Standing στον ΣΚΑΪ είναι μόνο μερικά από αυτά. Και να φανταστεί κανείς ότι, όταν πρωτομπήκε σε ένα πλατό, έχοντας περάσει τρία χρόνια παρουσιάζοντας στον ΣΚΑΪ την εκπομπή δρόμου Άκου να δεις, δεν του άρεσε. «Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αλλά δεν με γέμιζε», θυμάται. «Δεν με ικανοποιούσε η αίσθηση του πλατό. Μου φαινόταν πολύ περίεργο, σαν να μη με χώραγε, γιατί είχα μάθει να είμαι έξω. Έλεγα ότι με τίποτα δεν μου ταιριάζει, ήταν πολύ ξένο σ’ εμένα. Γι’ αυτό και μετά έκανα το ΜΠΑΜ, Μην Προχωράς Ανυποψίαστος Μεγάλε, με φάρσες κυρίως σε αναγνωρίσιμα πρόσωπα, κάποιες από τις οποίες παίζουν ακόμα στο YouTube».

Τελικά όμως βολευτήκατε στο πλατό, έγινε το δεύτερο σπίτι σας.

Ναι, βρήκα τελικά τον χώρο μου στο πλατό. Ειδικά όταν ήρθε το Deal. Μετά τις φάρσες έκανα τον Μονομάχο στο STAR, ένα παιχνίδι που μου άρεσε πολύ, μετά το Φορτ Μπουαγιάρ, μία από τις πιο ωραίες εμπειρίες. Κάναμε γυρίσματα στη Γαλλία και ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα ο τρόπος δουλειάς των Γάλλων. Φοβερά επαγγελματίες, πολύ σχολαστικοί σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και τόσο χαλαροί στα διαλείμματα. Ήταν το ιδανικό γύρισμα για μένα, στη δουλειά να είσαι απόλυτα επαγγελματίας και πριν και μετά να είναι όλοι χαλαροί και φιλικοί.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού παίκτη;

Ο καλός παίκτης είναι ο εξωστρεφής παίκτης, ο παίκτης που έχει μια φυσικότητα, που εκδηλώνεται. Ο παίκτης που είναι αληθινός, με την έννοια ότι εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, όποια και αν είναι αυτά. Αλλά απ’ την άλλη, ο παίκτης που σέβεται κιόλας τον χώρο γύρω του, που σέβεται τους τηλεθεατές. Γιατί γενικότερα είναι μια εποχή που εύκολα βγαίνει κάποιος στην τηλεόραση και πολλοί βγάζουν, επηρεασμένοι ίσως και από τα σόσιαλ μίντια, έναν ανυπέρβλητο εγωισμό. Εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω ένα τέτοιο κλίμα που ο άλλος να βγάζει τον καλό του εαυτό. Γιατί νομίζω, τελικά, αυτό είναι καλό και για τους ίδιους, και για την εκπομπή.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που θα τους κάνει και νικητές;

Ανάλογα με το παιχνίδι. Στο Still Standing χρειάζεται ταχύτητα και συγκέντρωση, πέρα από κάποιες βασικές γνώσεις. Βέβαια, στο Deal ο παράγοντας τύχη ήταν ο νούμερο ένα.

Μπορείτε να θυμηθείτε μια φορά που νιώσατε εσείς να χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας;

Συνήθως αυτά γίνονται στα live. Μια τέτοια στιγμή ήταν το χαστούκι του Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλλη. Έμπαινα εκείνη την ώρα στο πλατό με τη Σίσσυ Χρηστίδου για να πάρουμε τη σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ένα σοκ.

Ένα τηλεπαιχνίδι όπου εσείς θα θέλατε να συμμετάσχετε ως παίκτης;

Στο Deal θα ήθελα πολύ να παίξω, γιατί δεν έχεις τον φόβο των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις γνώσεων πάντα φέρνουν έναν φόβο. Από την άλλη, είναι και ωραία πρόκληση. Το Deal είναι καθαρό παιχνίδι τύχης, έχει σασπένς, παίρνεις ρίσκα και δύσκολες αποφάσεις. Και το Still Standing είναι ωραίο παιχνίδι, μου αρέσει η δυνατότητα που έχεις να ρίχνεις τον αντίπαλο. Βέβαια τους παρακολουθώ να πέφτουν στην καταπακτή, είναι σίγουρα ασφαλείς.

Έχετε δοκιμάσει την πτώση;

Όχι ακόμα, μόνο βλέπω προς το παρόν. Αλλά θα το κάνω.

Υπάρχουν παίκτες που έχετε συναντήσει περισσότερες από μία φορές όλα αυτά τα χρόνια;

Στον Μονομάχο που παρουσίαζα πρόσφατα, πολλοί παίκτες έρχονταν και μου έλεγαν ότι είχαν ξανασυμμετάσχει πριν από είκοσι χρόνια. Το Deal είναι το παιχνίδι όπου είδα τους περισσότερους καινούργιους παίκτες. Ενώ στα περισσότερα τηλεπαιχνίδια συναντάς παίκτες που έχεις δει κατά καιρούς και αλλού, στο Deal είδα πολλούς παίκτες για πρώτη φορά, έβαλε πολύ καινούργιο κόσμο στο σύμπαν των τηλεπαιχνιδιών. Υπάρχουν βέβαια και οι λεγόμενοι επαγγελματίες παίκτες που τους έχω δει πολλές φορές και ειδικά παλιότερα ήταν αρκετοί. Τώρα υπάρχουν και περισσότερα τηλεπαιχνίδια και πολλοί παίκτες που γυρνάνε στα τηλεπαιχνίδια και κάποιοι κερδίζουν αρκετά χρήματα, ειδικά αν είναι καλοί στα παιχνίδια γνώσεων. Εγώ τα απολαμβάνω τα τηλεπαιχνίδια και κρατάω καλές σχέσεις, γιατί τα ζω και επικοινωνώ με τους παίκτες, για να συνδέομαι μαζί τους. Γι’ αυτό υπάρχουν καλές αναμνήσεις και όποτε συναντώ παλιούς παίκτες, έχουμε ωραία πράγματα να θυμηθούμε.

Υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό είδος το οποίο θα θέλατε να δοκιμάσετε;

Μια βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις, ένα είδος τοκ σόου που έχω στο μυαλό μου θα μου άρεσε να κάνω.

Ποια είναι η δική σας τηλεοπτική playlist; Τι παρακολουθείτε στον ελεύθερο χρόνο σας;

Βλέπω ξένες σειρές, εδώ και πολλά χρόνια. Μου αρέσουν επίσης οι εκπομπές stand-up comedy, τα ντοκιμαντέρ, παρακολουθώ αθλητικά, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κόλλησα και είδα Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης ιστορικές εκπομπές, τη Μηχανή του χρόνου, το Πανόραμα.

Υπάρχει μια σειρά με την οποία έχετε κολλήσει τον τελευταίο καιρό;

Το Young Sheldon. Eίχα καιρό να δω, πέρα από τις περιπέτειες, τα θρίλερ και τις δραματικές σειρές που είναι πολύ ωραίες, μια κωμική σειρά τόσο καλογραμμένη, με φοβερούς χαρακτήρες και καθόλου κλισέ.

Υπάρχει ένα επαγγελματικό βήμα που δεν το έχετε τολμήσει μέχρι τώρα;

Μια πιο δημοσιογραφική εκπομπή. Ένα είδος ντοκιμαντέρ έρευνας. Θέλει αφοσίωση, θέλει χρόνο, αλλά πάντα μου άρεσαν και πάντα είναι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά θα ήθελα πολύ να κάνω κάποια περίοδο τέτοιες εκπομπές έρευνας.

Θα έχετε και ραδιοφωνική παρουσία φέτος;

Ναι, θα είμαι στον Δρόμο 89.8 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδώνη, κάθε πρωί από τις 7 έως τις 10. Είναι η πρώτη φορά που κάνω εκπομπή τόσο πρωί, ακόμα απορώ πώς θα μπω σε αυτόν τον μηχανισμό ξυπνήματος, αλλά μερικές φορές συνηθίζω να βάζω και προκλήσεις στον εαυτό μου, για να δω πώς θα τα καταφέρω.