Η Μεγάλη Χίμαιρα στο Ertflix το 2025

Η Μεγάλη Χίμαιρα, ένα από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα του Μ. Καραγάτση, το οποίο πρόσφατα βρέθηκε ξανά στη δημοσιότητα ως επίκεντρο μιας διαμάχης για το κατά πόσο αποδεικνύει τις σεξιστικές απόψεις του συγγραφέα του, θα μεταφερθεί στην τηλεόραση, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη. Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024, το ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης ενέκρινε τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή συμπαραγωγή των 6 επεισοδίων, συνολικού ύψους 6.000.000 ευρώ.

Στο εγχείρημα θα συνεργαστούν οι ελληνικές εταιρείες Foss Productions και Boo Productions, η ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και η γερμανική εταιρεία διεθνών πωλήσεων και διανομής Beta Film. Η συμπαραγωγή θα χρηματοδοτηθεί από το Italian Film Commissions και τον ΕΚΚΟΜΕΔ. Η ΕΡΤ πιστεύει ότι η σειρά έχει τη δυνατότητα να έχει και διεθνή διανομή. Η Beta Film έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών συμπαραγωγών Babylon Berlin, Rome, War and Peace, The Same Sky, La Storia, Gomorrah, The Swarm, αλλά και της ελληνικής σειράς Σιωπηλός Δρόμος του Mega, σε σενάριο του Πέτρου Καλκόβαλη και της Μελίνας Τσαμπάνη και σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη.

Τα γυρίσματα της Μεγάλης Χίμαιρας θα γίνουν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραγωγής, σε φυσικούς χώρους στην Τεργέστη και τη Φλωρεντία, στην Αθήνα, την Τήνο, τη Μύκονο, τη Δήλο και για δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, στη Σύρο. Για την αναπαράσταση της δεκαετίας του ’30 θα κατασκευαστούν και θα διαμορφωθούν χώροι, ενώ θα γίνει και εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας VFX με την αναπαράσταση περιοχών που έχουν πλέον αλλάξει ριζικά.

Την κεντρική ηρωίδα Μαρίνα θα υποδυθεί η Φωτεινή Πελούζο, την οποία το ελληνικό κοινό γνώρισε από τη συμμετοχή της στν σειρά της Amazon Greek Salad. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Μικρά Αγγλία, Ουζερί Τσιτσάνης, Το τελευταίο σημείωμα, στη σειρά Καρτ ποστάλ της Βικτώρια Χίσλοπ, θα ερμηνεύσει τον σύζυγό της, Γιάννη Ρεΐζη, ο Δημήτρης Κίτσος (Greek Salad, Παραλία, Maestro, Μαύροι πίνακες) θα υποδυθεί τον αδελφό του, τον Μηνά Ρεΐζη, και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με τελευταίο της μεγάλο ρόλο στην ταινία Φόνισσα, θα μεταφέρει επί της οθόνης τη Ρεΐζαινα, τη μητέρα του Γιάννη και του Μηνά.

Έργα του Μ. Καραγάτση που μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση