Delivery και από ακριβά εστιατόρια στην Αθήνα

Στα νότια προάστια, στην Αττική Ριβιέρα, οι οικειοθελείς απουσίες από τις δημόσιες συναθροίσεις είναι πλέον πιο ευχάριστες. Εκτός από το γαλάζιο της θάλασσας βοηθάει ίσως και η ύπαρξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών delivery, καλύτερα γνωστών ως in-house dinning ή fine dinning, που έχουν κάνει πια την παρουσία τους αισθητή και στην Ελλάδα. Γεύματα με γκουρμέ πιάτα από διακεκριμένους σεφ παραδίδονται κατ’ οίκον έναντι δυσθεώρητων για τους περισσότερους Ελληνες λογαριασμούς. Λογαριασμούς που ξεκινούν από 300-400 ευρώ αλλά συχνά προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ αν η παρέα είναι μεγαλύτερη…

Τρανταχτό παράδειγμα αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξαπλώνεται σταδιακά και στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια και αλλού είναι η περίπτωση του εστιατορίου Matsuhisa Athens του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ακριβά αυτοκίνητα φεύγουν καθημερινά από το ελληνικό εστιατόριο του διάσημου παγκοσμίως σεφ Nobuyuki «Nobu» Matsuhisa και μεταφέρουν τις πανάκριβες παραγγελίες του υψηλού εισοδήματος πελατών του στην ευρύτερη περιοχή. Επιστρέφουν πάραυτα στη βάση τους στον Αστέρα με εισπράξεις χιλιάδων ευρώ.

Αλλά το Matsuhisa, αν και είναι μάλλον το ακριβότερο, δεν είναι το μόνο από τα εν Ελλάδι εστιατόρια που έχουν σχεδιάσει και παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και προϊόντα κορυφαίου επίπεδου. To Birdman του Αρη Βεζενέ, γνωστότερου αρχικά από το εστιατόριό του πίσω από το Hilton και για τα εξαιρετικά του κρέατα, ξεκίνησε το καλοκαίρι delivery με ιαπωνικά bento boxes, γνωστά από τους ιαπωνικούς σιδηροδρόμους, αναβαθμίζοντας το delivery και το take away στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μάλιστα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας τηρεί ευλαβικά κανόνες προμήθειας πρώτων υλών από προμηθευτές με πιστοποιημένες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιέργειας και εκτροφής.

Ξενοδοχεία

Είναι τέτοια η δυναμική του κλάδου που ακόμα και η επιχείρηση που ελέγχει τα ιστορικά ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία» και King George και τα εστιατόρια τους, όπως το Tudor Hall, αξιολογεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην αγορά ολοκληρωμένων γκουρμέ γευμάτων σε πελάτες που θα ήθελαν να καταναλώνουν το μενού στον χώρο τους, για αριθμό ατόμων που δεν δικαιολογείται catering. Για τραπέζια δηλαδή των τεσσάρων ή έξι ατόμων ή όσων επιτρέπονται από τους περιορισμούς που έχει φέρει η καραντίνα, με ιδιαίτερες απαιτήσεις για το μενού.

Ανάλογα με το τι ζητάει ο πελάτης οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να φτάσουν ακόμα και στην παροχή σερβιτόρου προκειμένου να δεξιωθεί τους φίλους του κατ’ οίκον, με την ασφάλεια που αυτές οι συνθήκες παρέχουν εν μέσω της πανδημίας και την ποιότητα ενός ακριβού εστιατορίου.

Στο εξωτερικό τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία και υψηλότατα περιθώρια κέρδους. Εχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα, όπου η αγορά είναι συγκριτικά περιορισμένη και το πλήθος των υψηλού εισοδήματος νοικοκυριών δεν είναι τόσο μεγάλο, αναπτύσσονται τόσο εξαιρετικές και ακριβές υπηρεσίες. Το Matsuhisa Athens, όπως και τα άλλα εστιατόρια των νοτίων προαστίων, ευνοείται από το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή διαμένει ένας μεγάλος αριθμός ευκατάστατων αλλοδαπών αλλά και ένας μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων με υψηλά εισοδήματα.

Καθώς λοιπόν η πανδημία κρατάει πια ολοένα και περισσότερο κόσμο μέσα στα σπίτια και αφού η κοινωνική ζωή δεν μπορεί παρά να συνεχίζεται, ήταν φυσικό να αναπτυχθούν αυτές οι δραστηριότητες. Ομως αναπτύσσονται τόσο, που ακόμα και εταιρείες που στόχευαν σε μεγαλύτερους αριθμούς ατόμων ανά παραγγελία, σε πλήρη catering services, στρέφονται τώρα στο in-house fine dining.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το Different & Different της Μαργαρίτας Βιτάλη-Σαραντοπούλου και του διάσημου Χριστόφορου Πέσκια. Ξεκίνησε από ιδιωτική σχολή μαγειρικής για λίγους και επεκτάθηκε στο catering επιχειρήσεων και άλλων εκδηλώσεων. Πρόσφατα δημιούργησαν και αυτοί ένα καινούργιο concept, μια νέα υπηρεσία υψηλού γαστρονομικού χαρακτήρα, το D&D: The Box. Το concept είναι απλό. O ενδιαφερόμενος καλεί την παρέα του, 6 άτομα κατ’ ελάχιστον, και η ομάδα του Different & Different ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο μενού σε συνεννόηση με τον πελάτη, αλλά τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

Η προοπτική

Φαίνεται πως ο κύκλος εργασιών όλων αυτών των επιχειρήσεων αυξάνεται με ρυθμούς ραγδαίους, που αντιδιαστέλλονται με την ευρύτερη ύφεση που έχει φέρει στον κλάδο της εστίασης η πανδημία. Ομως επειδή ο κόσμος εύκολα «καλομαθαίνει», πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ακόμα και μετά το πέρας της πανδημίας, ο κλάδος παροχής υπηρεσιών in-house fine dinning θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ειδικά εάν τα μεγάλα έργα στο παραλιακό μέτωπο, όπως τα οικιστικά projects του Ελληνικού αλλά και άλλες αναπτύξεις όπως στα Αστέρια της Γλυφάδας, προχωρήσουν και προσελκύσουν ξένους και Ελληνες υψηλού εισοδήματος.

Η Singapore Airlines σχεδιάζει να μετατρέψει ένα από τα καθηλωμένα αεροσκάφη της Jumbo σε εστιατόριο και, επιπλέον, να προσφέρει κατ’ οίκον διανομή «φαγητού αεροπλάνου».

Παράδοση φαγητού στο σπίτι από… αεροπορικές εταιρείες

Μετά τα παροπλισμένα κρουαζιερόπλοια που τα τελευταία χρόνια μετετράπησαν σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία, μονίμως αγκυροβολημένα σε διακεκριμένες τοποθεσίες όπως η Καλιφόρνια και το Ντουμπάι, τώρα ήρθε και η σειρά των αεροπλάνων. Η Singapore Airlines σχεδιάζει να μετατρέψει ένα από τα καθηλωμένα αεροσκάφη της Jumbo σε pop-up εστιατόριο και, επιπλέον, να προσφέρει κατ’ οίκον διανομή «φαγητού αεροπλάνου» στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για να κρατήσει επαφή με πελάτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν λόγω της πανδημίας.

Η μετατροπή αεροσκαφών που δεν εκτελούν πλέον δρομολόγια σε εστιατόρια ή μπαρ δεν είναι καινούργια ιδέα. Στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου, στην κάθοδο της Κηφισίας λίγο πριν από το ΟΑΚΑ, οι παλαιότεροι Αθηναίοι μπορεί να θυμούνται το «Club Αεροπλάνο». Ομως η χρήση αεροπλάνων που βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία για τέτοιου είδους σκοπούς αποτυπώνει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες, με την επιβατική κίνηση να μην αναμένεται να επανέλθει στα προ της επιδημίας επίπεδα πριν από το 2024.

Την ιδέα έχει μάλιστα εκμεταλλευθεί και η ναυτιλιακή βιομηχανία: Ορισμένα διάσημα πλοία είναι πια μονίμως αγκυροβολημένα και έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα ή εστιατόρια. Το πιο γνωστό είναι το «Queen Mary» της Cunard, που αποσύρθηκε το 1967 και τώρα αγκυροβόλησε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας. Περιστασιακά χρησιμεύει και για γυρίσματα ταινιών. Το «Queen Elizabeth 2», επίσης της Cunard, που αποσύρθηκε το 2008, εξαφανίστηκε για μία δεκαετία αλλά τον Απρίλιο του 2018 άνοιξε ως ξενοδοχείο αγκυροβολημένο μονίμως στο Ντουμπάι, με 224 δωμάτια, 13 εστιατόρια και μπαρ.

Η κρίση της πανδημίας τώρα οδηγεί τον εθνικό αερομεταφορέα της Σιγκαπούρης να μειώσει δραστικά τον αριθμό των πτήσεων που εκτελεί και να αναζητήσει δραστηριότητες που θα του επιτρέπουν να επικοινωνεί με τους πελάτες ώστε να επιστρέψουν στις πτήσεις του όταν η πανδημία περάσει αυτή την περίοδο, δήλωσε ο Γκοχ Τσουν Πονγκ, διευθύνων σύμβουλος της Singapore Airlines.

Αυτοί που θέλουν να δειπνήσουν εντός του διώροφου A380, του μεγαλύτερου στον κόσμο επιβατικού αεροσκάφους, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών θέσης, αλλά και εξαιρετικών μενού που έχουν σχεδιαστεί από διεθνείς σεφ. Στους επιβάτες θα προσφέρονται πακέτα με διάφορα καλούδια, ενώ όσοι δέχονται να φορούν παραδοσιακές στολές για να δειπνήσουν θα λαμβάνουν επιπλέον δώρα.

Εάν οι πελάτες επιλέξουν να απολαύσουν το φαγητό στο σπίτι τους, θα λάβουν ειδικά βίντεο για το πώς να ζεστάνουν και να σερβίρουν τα πιάτα και ειδική λίστα με μουσικά κομμάτια για μια ολοκληρωμένη εμπειρία αεροπορικού ταξιδιού με τη Singapore, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα.

Τον Σεπτέμβριο, η Thai Airways μετέτρεψε την καφετέρια στα κεντρικά γραφεία της στην Μπανγκόκ σε εστιατόριο που έχει ως θέμα του τα αεροπορικά ταξίδια και είναι διακοσμημένο με τμήματα και εξαρτήματα αεροσκάφους, όπως και καθίσματα αεροπορικού τύπου, ενώ το προσωπικό φοράει στολές ιπτάμενων φροντιστών.