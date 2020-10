Παρουσιάσεις της Alpha σε 90 funds και 110 διαχειριστές

Ισχυρό καταγράφεται το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Alpha Bank, στο πλαίσιο των διαδικτυακών roadshows που διοργανώνουν διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί, όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, Nomura, UBS, καθώς και κατά τη διάρκεια του 15ου Annual Greek Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2020, η διοικητική ομάδα της τράπεζας, με επικεφαλής τον CEO Βασίλη Ψάλτη και τον γενικό διευθυντή – CFO Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, πραγματοποίησε περισσότερες από 60 τηλεδιασκέψεις με περίπου 90 funds και πάνω από 110 διαχειριστές χαρτοφυλακίων και αναλυτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων εκδηλώνουν ενδιαφέρον σε επενδύσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Alpha Bank αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που σημειώνει το σχέδιο Galaxy και την αποφασιστικότητα της διοίκησης για ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Οι επενδυτές αναγνωρίζουν την υπεροχή της τράπεζας ως προς την κεφαλαιακή της θέση που της επιτρέπει σημαντική μείωση του πιστωτικού κινδύνου στον ισολογισμό της, ενώ αξιολογούν θετικά την ενισχυμένη δυναμική της στον τομέα της λειτουργικής της κερδοφορίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.

Oι επιδόσεις της τράπεζας αναγνωρίζονται και μέσω σημαντικών διεθνών διακρίσεων. Συγκεκριμένα, την πρώτη θέση κατέλαβε για ακόμη μία χρονιά η Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές της Alpha Bank στην κατηγορία Best IR Team Overall – Sell-Side Only – EMEA Financials, στο πλαίσιο της έρευνας Executive Teams Research που διεξήγαγε και φέτος το έγκυρο διεθνές επιχειρηματικό site www.institutionalinvestor.com, για την ανάδειξη των κορυφαίων επαγγελματιών στον διεθνή θεσμικό επενδυτικό κλάδο. Παράλληλα, έλαβε ακόμα μία σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά από το Global Capital, τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, για την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο 2020, συγκεντρώνοντας εξαιρετικά υψηλή ζήτηση.