Ελαστικοποίηση των περιορισμών σε εστίαση, εμπόριο

Εκτός της υποχρέωσης τήρησης ποσοστού μέγιστης πληρότητας που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Δευτέρα μένουν οι εξωτερικοί χώροι που παραχωρήθηκαν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ κ.α.) την περασμένη άνοιξη. Επιπλέον, ακόμη και στις περιοχές που βρίσκονται στο «πορτοκαλί», δηλαδή στο επιδημιολογικό επίπεδο 3, θα επιτρέπεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι έως έξι άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με συγγένεια α΄ βαθμού. Η μερική ελαστικοποίηση των μέτρων στην εστίαση και στο λιανεμπόριο προκύπτει από διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Εγκύκλιος που κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, οι διευκρινίσεις που δίνονται μέσω αυτής απαντούν σε προφανή αιτήματα που μέσα από μια κοινή υπουργική απόφαση δεν μπορούν να απαντηθούν. Με την ίδια επίσης εγκύκλιο αποσαφηνίζεται και το τι ισχύει με την πώληση αλκοολούχων ποτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ισχύουν τα εξής:

Τα ποσοστά πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν έχουν εφαρμογή για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Πρόκειται για χώρους πλατειών, πεζοδρομίων κ.λπ. που δόθηκαν προκειμένου να μπορέσει να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετηθούν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις εν λόγω επιφάνειες ισχύουν οι διατάξεις περί τήρησης αποστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όσων ισχύουν από τις 12 Οκτωβρίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 1, η πληρότητα στα εστιατόρια, καφέ κ.λπ. πρέπει να είναι έως 80%, στις περιοχές που βρίσκονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 2, η μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα είναι 65% και στις περιοχές του επιδημιολογικού επιπέδου 3, 50%.

Το ποσοστό πληρότητας υπολογίζεται ως προς το σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας (εσωτερική και εξωτερική, στην περίπτωση που η εξωτερική δεν είναι κοινόχρηστος χώρος που παραχωρήθηκε) και του αντίστοιχου πιθανού πληθυσμού ή τραπεζοκαθισμάτων.

Ο αριθμός των ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο 3, μπορούν να είναι μέχρι 6 για μέλη της ίδιας οικογένειας και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για συγγενείς Α΄ βαθμού).

Η ελάχιστη απόσταση 1,8 μ. μεταξύ των τραπεζιών στα κέντρα διασκέδασης και στα μπαρ πρέπει να τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι οικονομικές δραστηριότητες με υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), λιανικού εμπορίου σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.), δεν εντάσσονται στην υποχρέωση έναρξης λειτουργίας μετά τις 10 π.μ. που ισχύει για το υπόλοιπο λιανεμπόριο στις περιοχές του επιδημιολογικού επιπέδου 3.

Τα μίνι μάρκετ που λειτουργούν εντός των πρατηρίων καυσίμων δεν επιτρέπεται να πωλούν αλκοολούχα ποτά κατά τις ώρες απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εφαρμόζεται δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση η απαγόρευση που ισχύει για τα περίπτερα. Υπενθυμίζεται ότι στις περιοχές επιδημιολογικού επιπέδου 1 απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από τη 1 π.μ. έως τις 5 π.μ., στις περιοχές επιδημιολογικού επιπέδου 2 από τις 12.30 π.μ. έως τις 5 π.μ. και στις περιοχές επιδημιολογικού επιπέδου 3 από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.

Εάν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστωθεί και παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας και ύπαρξη υπεράριθμων και όρθιων πελατών επιβάλλεται στην 1η περίπτωση παράβασης πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 3 ημερών και στην 2η περίπτωση παράβασης επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας 20 ημερών.