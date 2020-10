Πώς ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Με δεξί χέρι την πάντοτε αξιόπιστη δουλειά της Web Hotel Way, το «Casita Casita Lindos» πέρασε το πιο απρόσμενα επιτυχημένο καλοκαίρι.

Σε σχέση με τα ξενοδοχεία της χώρας μας που λειτούργησαν το 2019, μόλις το 60% του συνόλου των μονάδων τόλμησε να ανοίξει φέτος τις πόρτες του εν μέσω της πανδημίας και αυτό για πολύ βραχύτερο χρονικό διάστημα. Όπως άλλωστε ανέφερε πρόσφατα με πάσα ειλικρίνεια ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός στο πλαίσιο της τελευταίας έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), «ήταν και παραμένει ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε θετικό σενάριο για φέτος με οποιονδήποτε παραδοσιακό δείκτη». Αν όμως η μία πλευρά μιας κρίσης σημαίνει «κίνδυνος», η άλλη όπως είχε τονίσει ο Τζον Φ. Κένεντι σε μία διάσημη ομιλία του το 1959, μπορεί να σημαίνει «ευκαιρία».

Η γνωστή αρχιτέκτονας Βάνα Περνάρη και ιδιοκτήτρια του luxury boutique «Casita Casita Lindos» στη Ρόδο πρόσθεσε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, ένα ακόμα αρχιτεκτονικό παράσημο στη συλλογή της με μία συμμετοχή στα Design Awards.

«Τα International Hotel Properties Awards είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τη δουλειά του γραφείου μας στον κλάδο και στην παγκόσμια κοινότητα», μας είπε. «Tα κριτήρια επιτυχίας βασίζονται στην δημιουργική αριστεία και στην εμπορική βιωσιμότητα. Η συμμετοχή μας αφορούσε το Ξενοδοχείο «Cretan Malia Park» του ομίλου Phaea Resorts στην Κρήτη, μέλος των Design Hotels, στην κατηγορία Hotel Over 200 Rooms Europe. Μία εξαιρετική συνεργασία με τις Αγάπη και Κωνστάντζα Σμπώκου που ταξίδεψε και εκτός συνόρων. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία και η ευθύνη ως αρχιτεκτονικό γραφείο να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας σε μια τόσο μεγάλη διεθνή πλατφόρμα όπως το design et al, όπου συνυπάρχουμε με τα εξαιρετικά νέα έργα φιλοξενίας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι εγώ και η ομάδα μου, καθώς το συγκεκριμένο project είναι shortlisted στα Ahead Awards Europe, σε τρεις κατηγορίες – Lobby & Public Spaces, Resort Hotel, Restaurant. Βραβεία για την φιλοξενία, την εμπειρία και τον σχεδιασμό».

Επόμενη στάση αποτέλεσε το διαμάντι που δημιούργησε σε μία μαγευτική βραχώδη περιοχή της Λίνδου. «Αισθάνομαι πως η φιλοξενία αποτελούσε πάντα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Οι γονείς μου Ροδίτες, μετακόμισαν όταν παντρεύτηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου και γεννήθηκα», θυμάται. «Λίγο αργότερα κατεβήκαμε στην Αθήνα, οι γονείς μου επέστρεψαν στη Ρόδο όταν συνταξιοδοτήθηκαν, και εγώ επέστρεψα μόνιμα στη Ρόδο το 2000. Όλα τα χρόνια στην Αθήνα θυμάμαι να φιλοξενούμε πολύ συχνά φίλους και συγγενείς από τη Ρόδο στο σπίτι μας. Η μητέρα μου, ένας ιδιαίτερα φιλόξενος άνθρωπος, είχε το σπίτι πάντα ανοιχτό και εγώ χωρίς να το καταλαβαίνω συμμετείχα σε μία τελετή φιλοξενίας. Από την υποδοχή των καλεσμένων, έως την προετοιμασία του φαγητού και το στρώσιμο του τραπεζιού. Τα πάντα για να ευχαριστήσουμε τους φιλοξενούμενούς μας και να τους κάνουμε να αισθανθούν σαν στο σπίτι τους».

Αυτή της η «κληρονομιά» και η εμπειρία της ως αρχιτέκτων σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στο «Casita Casita Lindos». «Ο χώρος αυτός νομίζω ότι ήρθε και με βρήκε», μας δήλωσε. «Κάποιος συνεργάτης μού μίλησε γι’ αυτόν, ένα σπίτι που ήταν κλειστό για 10 χρόνια. Υπήρξε μια σύνδεση από την πρώτη στιγμή. Μετατράπηκε σε χώρο φιλοξενίας με πολλή φροντίδα, απλά, όπως ταιριάζει στο τοπίο, στον βράχο που το περιβάλλει και στις αιωνόβιες ελιές του κήπου».

Η Ρόδος είναι μία ιδιαίτερη αγορά που έχει διαμορφωθεί από πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες, all-inclusive μονάδες, άρα η ανάπτυξη μιας πιο boutique φιλοσοφίας στο νησί δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ούτε και η ίδια η σύστασή του. «Ο σύντομος χρόνος υλοποίησης καθώς και η εύρεση του κατάλληλου προσωπικού ήταν το δυσκολότερο μέρος της διαδικασίας», περιγράφει η καταξιωμένη αρχιτέκτων. «Για εμένα προτεραιότητα έχουν ο χαρακτήρας και η στάση. Οι δεξιότητες έπονται».

Όσο για την αίσθηση εκλεπτυσμένης πολυτέλειας του «Casita Casita Lindos», αυτή προέρχεται εν μέρει από την απλότητα του εναρμονισμού του με το φυσικό κάλλος του τοπίου, αλλά και από την ανθρώπινη προσέγγιση.

«Η πολυτελής υπηρεσία στον πυρήνα της δεν έχει να κάνει με χρυσά φύλλα», τονίζει. «Η αληθινή πολυτέλεια έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να γοητεύσουμε τους φιλοξενούμενούς μας, χωρίς όμως να θυσιάζουμε την ανθρώπινη επαφή. Να δώσουμε στους επισκέπτες μας μια εμπειρία γεμάτη κουλτούρα και μικρές ‘τελετές’, μοναδικές σε κάθε τόπο».

Ενάντια στις προσδοκίες μίας «νεκρής» τουριστικής σεζόν όπως ονομάστηκε η φετινή, το στολίδι της στη Ρόδο επέδειξε αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ένα μέρος της εξήγησης φαίνεται πως ήταν οι καλές της αντιστάσεις στον φόβο. «Ο φόβος είναι πολύ κακός σύμβουλος, τον αποφεύγω», εξηγεί. «Λειτουργώ πολύ με το ένστικτο και με πολλή αγάπη για ό,τι κάνω. Προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμη, αισιόδοξη αλλά και συνειδητοποιημένη φυσικά, παρατηρώντας μέρα με τη μέρα την εξέλιξη αυτής της ιδιαίτερης σεζόν. Σπεύσαμε άμεσα να προσαρμοστούμε στις νέες απαιτήσεις φροντίζοντας να παρέχουμε την ίδια – και καλύτερη – εμπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες μας».

Το άλλο μέρος της εξήγησης είναι η συνεργασία της με τη «Web Hotel Way». Μία ομάδα νέων ανθρώπων που προέρχονται από τον χώρο των ξενοδοχείων και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στον τομέα του hotel management με τη φρεσκάδα τους, τη διαφορετική φιλοσοφία τους, και τις καινοτόμες, πάντοτε προσαρμοσμένες πάνω στις ανάγκες της κάθε μονάδας, λύσεις που προτείνουν.

«Η Web Hotel Way μάς ανέλαβε στην πιο δύσκολη εποχή που βιώνει ο πλανήτης μας και μαζί δημιουργήσαμε ένα πλάνο ώστε να δουλέψουμε και να είμαστε βιώσιμοι», αναλύει. «Χαρτογράφησαν από την αρχή τον συνολικό τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου, αφουγκράστηκαν την παγκόσμια αγορά, δημιούργησαν απευθείας τις πολιτικές κράτησης και ακύρωσης που είχε ανάγκη ο επισκέπτης, και ήταν σε συνεχή επαγρύπνηση ώστε να μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικές αυτές αναλόγως με τα γεγονότα. Με τη βοήθειά τους κάναμε διασπορά στις αγορές ώστε να μην εξαρτόμαστε μονάχα από μία και δημιουργήσαμε μια εικόνα κατανόησης απέναντι στους επισκέπτες μας για να νιώθουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας έγινε στο έπακρο και ήταν κύρια προτεραιότητα, ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης όμως με τους επισκέπτες μας ήταν επίσης ύψιστης σημασίας».

Στους μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου το «Casita Casita Lindos» είχε κάλυψη διανυκτερεύσεων στο 74%, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με πληρότητα άνω του 82% και ο Οκτώβριος έχει φτάσει ήδη το 72,4%, ενώ την ίδια περίοδο η Λίνδος είχε 36% κάλυψη και η Ρόδος 41% συνολικά. «Είχαμε αύξηση της τάξεως του 34% στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, όταν στη Λίνδο υπήρξε 40% μείωση στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση και στη Ρόδο αντίστοιχη 43,5% ανά διανυκτέρευση. Το 55% των επισκεπτών μας έκλεινε τελευταία στιγμή, μεταξύ μίας έως επτά ημερών πριν την άφιξη, ενώ στη Λίνδο οι last minute κρατήσεις υπήρχαν στο 36% και στη Ρόδο συνολικά στο 42%», αναφέρει ο Γιώργος Λαγουδάκης της Web Hotel Way, η οποία ετοιμάζεται να συμμετέχει στο προσεχές 100% Hotel Show, την πιο exclusive έκθεση τουρισμού στην Ελλάδα.

«Μπορεί να μην είμαστε νέοι στον ευρύτερο χώρο της φιλοξενίας», συμπληρώνει η αρχιτέκτων, «σαν ξενοδόχοι όμως μετράμε μονάχα δύο σεζόν. Είναι πολλά αυτά που μάθαμε μέσα από αυτή την εμπειρία και χρόνο με τον χρόνο προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε αλλά και να εμπλουτίζουμε το προϊόν μας για την καλύτερη δυνατή εμπειρία των επισκεπτών μας. Έτσι και φέτος, έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν εξετάζοντας το πώς θα εμπλουτίζουμε τόσο τις παροχές όσο και τους χώρους μας. Ως αρχιτέκτονας βλέπω τους δικούς μου χώρους σαν ζωντανά, διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα όπου πάντα κάτι θα θέλω να αλλάξω. Στον συγκεκριμένο χώρο προετοιμάζουμε διάφορες ‘τελετές’ ευεξίας, γαστρονομικές εμπειρίες καθώς και ‘εμπειρίες’ ανάπαυσης».

Παρότι τα μακροπρόθεσμα πλάνα μοιάζουν πια με ιδέες κάποιας άλλης εποχής, τα άμεσα μελλοντικά σχέδια της δημιουργού αψηφούν και αυτά τις προσδοκίες. «Έχουμε αναλάβει ένα εξαιρετικό, μεγάλο project που περιλαμβάνει χώρους εστίασης, βρίσκεται εκτός Ελλάδας και το οποίο μου επιτρέπει να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια», μας εκμυστηρεύεται. «Επιπλέον, είμαι ενθουσιασμένη για τα project που πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν στο νησί μας, καθώς και γι’ αυτά που ξεκινάμε τώρα. Τέτοια εποχή ξεκινάμε συνήθως νέες δουλειές και συνεργασίες με μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη να ανακαλύψουμε, να δημιουργήσουμε, και να εξελιχθούμε».

«Όλη αυτή η κατάσταση μας ωθεί όλους να αναλογιστούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό», συνέχισε. «Νέα δεδομένα και παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προκύπτουν συνεχώς, πράγμα αρκετά απαιτητικό αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, είναι πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το περιβάλλον και η βιωσιμότητα λαμβάνουν επιτέλους όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα έργα, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους άξονες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αισθάνομαι πως είναι υποχρέωσή μας σαν μελετητές να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για το περιβάλλον».

Όσο για τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα που νιώθουν να βρίσκονται στη μέση μιας καταιγίδας που δεν έχει ακόμα ξεσπάσει, το μήνυμά της είναι το ελπιδοφόρο, αγαπημένο της μότο: “Never ever say no. Something is always possible”.

Info: Η Web Hotel Way θα λάβει μέρος στην κορυφαία έκθεση για ξενοδόχους «100% Hotel Show», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου.



Links:

Site: https://www.webhotelway.com/

Επικοινωνία: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/webhotelway

Instagram: https://www.instagram.com/webhotelway/

Site: https://www.vanapernari.com/