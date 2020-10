31ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: «Terra Incognita: Leadership for Antifragility»

Με κεντρικό θέμα τον ρόλο της ηγεσίας στην οικοδόμηση ισχυρών οργανισμών καθώς και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στις επιπτώσεις της πανδημίας, η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί το 31ο Συνέδριο Ηγεσίας, αποκλειστικά ψηφιακά.

Το συνέδριο πραγματοποιείται το τριήμερο 29-31 Οκτωβρίου 2020 και φιλοξενεί δύο κορυφαίους – κι επίκαιρους όσο ποτέ – διανοητές στο βήμα των ομιλητών καθώς και μια πλειάδα καταξιωμένων Ελλήνων επιχειρηματιών, CEOs και επιστημόνων, ενώ η virtual μορφή του υποστηρίζεται από διαδραστική πλατφόρμα, διατηρώντας έτσι στον πυρήνα του Συνεδρίου τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, που καθιστούν αυτή τη διοργάνωση κορυφαία σε επίπεδο ανώτατου management στη χώρα.

Η θεματική επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ανθεκτικών επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργεί η πανδημία. Ο COVID-19 αλλάζει τα πάντα: πως εργαζόμαστε, πως ηγούμαστε, τι μας ενδιαφέρει. Η δημιουργία antifragile επιχειρήσεων και οικονομιών προϋποθέτει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μία νοοτροπία η οποία θριαμβεύει σε καθεστώς συνεχών μεταβολών, ενθαρρύνει τον πειραματισμό, αποδέχεται τα λάθη. Τη στιγμή που κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει την επιστροφή στην κανονικότητα, η Ηγεσία οφείλει τόσο να εμπνέει όσο και να δημιουργεί η ίδια τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, ο διάσημος συγγραφέας του best-seller Black Swan και δημιουργός του concept Antifragility, Nassim Nicholas Taleb θα μιλήσει για το πώς οικοδομούνται ανθεκτικοί οργανισμοί σε περιόδους κρίσεων και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες συνθήκες για να αλλάξουν επίπεδο.

Την ομιλία του NN Taleb θα ακολουθήσει η ενότητα Leaders’ Discussion με ομιλητές τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Κυριάκκο Πιερρακάκη και τους κ.κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής, Όμιλος ΤΙΤΑΝ και Πρόεδρο, Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), Νικόλαο Μπακατσέλο, Πρόεδρο & CEO, Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ και Πρόεδρο, Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Αθανασία Γκιουλέκα, VP, Head of Immunology Unit, Europe, UCB.

O ειδικός στη διαχείριση εικονικών ομάδων (virtual teams), καθηγητής INSEAD Mark Mortensen θα μιλήσει, τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, για τον μετασχηματισμό της Ηγεσίας σε έναν κόσμο ανέπαφων επαφών, καταδεικνύοντας την ανάγκη για προσαρμοστικότητα κι ευελιξία. Για το θέμα θα επιχειρηματολογήσουν επίσης οι κ.κ. Μάρι Δασκαλαντωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Όμιλος Grecotel & Managing Director, Grecotel S.A., Βασίλης Σταύρου, Brand President, AB Vassilopoulos και Steve Vranakis, Chief Creative Officer for Greece, Government of the Hellenic Republic.

Την τρίτη ημέρα του συνεδρίου ο Πέτρος Πολυχρόνης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α), η Λένα Διβάνη, Συγγραφέας, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, Συνθέτης, Τραγουδιστής, Τραγουδοποιός, μιλούν από καρδιάς για θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και τρόπους με τους οποίους οι δυσκολίες που παρουσιάζονται καθημερινά σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο γίνονται μαθήματα ζωής, μέσα από τα οποία γινόμαστε πιο δυνατοί και ανθεκτικοί.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η έννοια του antifragility είναι απαραίτητη αλλά έχει κόστος. Για την εφαρμογή της απαιτείται ένα συγκεκριμένο είδος ηγετικής προσωπικότητας. Είναι ένα έργο που αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη. Στο Συνέδριο, θα εξερευνήσουμε την αχαρτογράφητη γη και θα συζητήσουμε πως η ηγεσία δημιουργεί antifragility.

Η ψηφιακή διοργάνωση έχει σχεδιαστεί με τις πιο υψηλές προδιαγραφές και στα πρότυπα του ισχυρού «αποτυπώματος» του φυσικού live συνεδρίου που διοργανώνει η ΕΑΣΕ εδώ και τρεις δεκαετίες.

Αναλυτικές πληροφορίες στο https://easeconference.gr