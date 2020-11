Ποια καταστήματα θα λειτουργούν στη διάρκεια του lockdown

Παράταση δύο ημερών από την αναστολή δραστηριότητάς τους παίρνουν τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής καθώς, όπως ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα από τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, θα επιτραπεί να λειτουργήσουν αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου, αλλά και την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου απαγορεύεται η λειτουργία των κομμωτηρίων, των κουρείων και των κέντρων αισθητικής. Επίσης, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τροφίμων.

Στον κλάδο του εμπορίου και υπηρεσιών, ανοιχτές για όλο το διάστημα του νέου lockdown θα είναι οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

• Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία, μίνι μάρκετ κ.λπ.). Τα καταστήματα τροφίμων θα λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο και όχι με διευρυμένο. Ωστόσο, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

• Καταστήματα οπτικών και καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

• Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

• Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

• Καθαριστήρια.

• Περίπτερα. Θα επιτρέπεται μάλιστα η λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.

• Φαρμακεία.

• Πρατήρια καυσίμων.

• Καταστήματα πώλησης ειδών για ζώα συντροφιάς (Pet Shops).

• Υπηρεσίες υγείας, καθώς και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

• Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή δεν μπορούν να αποτελούν αυτές τον λόγο μετακίνησης.

• Οι λαϊκές αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων σε αυτές (παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές), ενώ οι πάγκοι πρέπει να έχουν απόσταση 5 μέτρων μεταξύ τους.